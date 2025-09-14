Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Va chạm xe đầu kéo đang rẽ, hai người tử vong tại chỗ

  • Chủ nhật, 14/9/2025 17:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo đang chuyển hướng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Tai nan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 sáng 14/9, xe máy biển số 69AM-140.15 chở N.V.P. (SN 2002, trú xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và B.M.Đ. (SN 2001, quê Cà Mau) chạy hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km1596 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng thì va chạm với xe đầu kéo biển số 35C - 052.06 do anh L.V.D. (SN 1980, quê Ninh Bình) điều khiển, đang rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân. Cú va chạm mạnh khiến cả P. và Đ. tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn Lâm Đồng Cà Mau xe đầu kéo va chạm tử vong

