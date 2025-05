Tin mới vụ hai công nhân tử vong ở Đồng Nai

Đang lao động, các công nhân cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn, sau đó được chở đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai công nhân tử vong được phát hiện bất động ở vị trí lò đốt.

Sáng 26/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm hai người tử vong và 3 người bị thương xảy ra tại Công ty gạch men Phương Nam (Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Các bệnh nhân nghi ngộ độc khí CO đã ổn định sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 1h ngày 26/5. Hai nạn nhân tử vong là N.H.Q.L. (26 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) và N.L.S (38 tuổi, ngụ tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). 3 nạn nhân đang được cấp cứu, gồm: ông Đặng Cao Hiến (44 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên); anh Nguyễn Tấn Huy (34 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) và ông Lê Văn Ngọc (40 tuổi, ngụ xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu).

Đại diện Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, rạng sáng cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận, tổ chức cấp cứu cho 5 nạn nhân. Tuy nhiên, hai người đã tử vong ngoại viện. 3 nạn nhân còn lại hiện đã tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục được theo dõi. Các bệnh nhân được chẩn đoán nghi bị ngộ độc khí CO.

Theo một số công nhân đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, 5 nạn nhân được phát hiện nằm bất động ở vị trí lò đốt, có trạm cấp khí của lò gạch men. Các bệnh nhân đang cấp cứu cho biết làm việc ở bộ phận lò đốt của công ty gạch men. Khi đang làm việc thì các nạn nhân thấy hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn, sau đó được chở đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường tại công ty gạch men để phục vụ công tác điều tra.