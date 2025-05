Phê bình một chủ tịch huyện ở Đồng Nai vì cho cán bộ đi Hà Giang học

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc không tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian qua quán triệt thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình, tổ chức chính quyền hai cấp, UBND tỉnh đã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách. Theo tỉnh này, để thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lan tỏa trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, vừa qua một phòng của huyện Vĩnh Cửu tổ chức đoàn ra Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục. Việc này đã tạo dư luận không tốt đến công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn.

Do đó, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình, yêu cầu chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc này, kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tổ chức rút kinh nghiệm chung. Từ nay đến khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, không tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

