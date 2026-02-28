Tin mới vụ đô vật tử vong ở hội làng

Trong lúc thi đấu, anh T. đã bị đối phương vật gập cổ xuống sàn đấu gây bất tỉnh, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do chấn thương nặng, anh T. đã tử vong.

Đô vật ngã gục ở sàn đấu.

Tối 27/2, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh (Hà Nội) xác nhận một đô vật tử vong khi tham gia thi đấu vật cổ truyền làng Thái Lai. Nạn nhân là nam giới, 44 tuổi.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cho biết sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào chiều 26/2. Thời điểm đó, anh Nguyễn Văn T. là vận động viên đang tham gia thi đấu vật cổ truyền làng Thái Lai.

Trong lúc thi đấu, anh T. đã bị đối phương vật gập cổ xuống sàn đấu gây bất tỉnh.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và Ban Tổ chức lễ hội đã khẩn trương đưa anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, anh T. tử vong vào hồi 5h30 ngày 27/2.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh chia sẻ đây là sự cố rất đáng tiếc, nạn nhân tử vong là người trong làng, đô vật còn lại cũng là người làng lân cận.

Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cùng người trong thôn đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự chu đáo cho nạn nhân.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh khẳng định đây không phải là giải thi đấu chính thống, mà là trò chơi dân gian được tổ chức trong hoạt động vui chơi lễ hội truyền thống thường niên đầu Xuân năm mới.

Chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và đảm bảo an ninh, trật tự.

Không chỉ riêng xã Kim Anh, đấu vật truyền thống là nét văn hóa lâu đời tại các hội làng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và một số địa phương khác trên cả nước.

Các sới vật làng phổ biến nhất ở các vùng phía Tây Hà Nội thường được nhắc đến như: Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, Sơn Tây, Sóc Sơn...