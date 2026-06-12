Tin mới vụ chủ tịch 'thổi bay' tỷ USD vì lộ clip hôn cô gái lạ ở TQ

Victory Giant Technology cho biết nhiều thông tin về bê bối của Chủ tịch Chen Tao không đúng sự thật, đồng thời xác nhận đã báo cảnh sát.

Cận cảnh chủ tịch hôn cô gái lạ khiến công ty bay tỷ USD ở TQ Clip chủ tịch Chen Tao của Victory Giant Technology hôn cựu nhân viên kém 26 tuổi trong thang máy bị phát tán, khiến công ty chịu tổn thất nặng nề.

Những ngày qua, dư luận Trung Quốc xôn xao trước bê bối đời tư liên quan đến ông Chen Tao - Chủ tịch Victory Giant Technology, một trong những nhà sản xuất bảng mạch in (PCB) lớn nhất thế giới và là đối tác trong chuỗi cung ứng của Nvidia.

Giữa lúc vụ việc gây tranh cãi, ngày 8/6, Tổng giám đốc Qixiang Zhao cho biết ông Chen Tao đã báo cáo sự việc với hội đồng quản trị. Công ty cũng đã trình báo cơ quan chức năng từ ngày 6/6 và hiện các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh, theo Sohu.

Doanh nghiệp khẳng định những nội dung lan truyền trên mạng không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp hay các thông tin trọng yếu phải công bố theo quy định.

"Những thông tin này không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của công ty. Hiện đơn hàng vẫn dồi dào và mọi hoạt động đang diễn ra bình thường", phía Victory Giant Technology cho biết.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn tạo ra ảnh hưởng nhất định trên thị trường chứng khoán. Ngày 8/6, cổ phiếu Victory Giant Technology giảm 7,11%, xuống còn 314,8 nhân dân tệ/cổ phiếu (khoảng 43,7 USD /cổ phiếu), khiến vốn hóa thị trường "bốc hơi" hơn 23 tỷ nhân dân tệ ( 3,2 tỷ USD ) chỉ sau một phiên giao dịch.

Ngày 9/6, cổ phiếu phục hồi 8,82%, nhưng sang ngày 10/6 lại giảm thêm 3,59%, đưa vốn hóa doanh nghiệp về khoảng 324,6 tỷ nhân dân tệ ( 45,1 tỷ USD )

Đáng chú ý, ông Chen Tao hiện là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất tỉnh Quảng Đông. Trong Danh sách Người giàu Toàn cầu Hurun 2026 công bố hồi tháng 3, ông cùng vợ là bà Chunlan Liu sở hữu khối tài sản khoảng 68 tỷ nhân dân tệ (tương đương 9,4 tỷ USD ), đứng đầu thành phố Huệ Châu về độ giàu có.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ ngày 6/6, khi tài khoản mạng xã hội "Zhenzhen Janice" đăng tải đoạn video từ camera giám sát, cho thấy cảnh một người đàn ông được cho là ông Chen Tao hôn cô trong thang máy. Theo người đăng tải, đoạn video được ghi lại vào tháng 4/2025 tại thang máy riêng của công ty.

Theo HK01, đoạn clip được chính Zhenzhen Janice - người tự nhận là nữ chính trong câu chuyện - công khai trong một buổi livestream.

Southern Metropolis Daily cho biết cô tên thật là Song Zhenzhen, đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cô từng là quán quân khu vực Hoa Nam của cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Thế giới lần thứ 22, đồng thời được biết đến với vai trò KOL trên mạng xã hội.

Nữ KOL Song Zhenzhen đăng tải video thân mật với Chủ tịch Victory Giant Technology, khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng.

Theo tiết lộ của người phụ nữ này, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ năm 2022 sau khi cô gia nhập một vị trí công việc liên quan đến Victory Giant Technology.

Cô cho rằng ngay từ đầu ông Chen Tao đã mong muốn cô sinh con. Sau đó cô mới phát hiện ông gặp vấn đề về khả năng sinh sản. Điều khiến cô thất vọng nhất là sau khi cô mắc trầm cảm và phải nhập viện điều trị, ông đã chặn liên lạc hoàn toàn.

Song Zhenzhen cũng kể rằng khi mới quen nhau, ông Chen Tao chưa phải là doanh nhân nổi tiếng như hiện nay. Cô cho biết mình đã chứng kiến quá trình công ty phát triển từ mức vốn hóa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ ( 4,2 tỷ USD ) lên hơn 300 tỷ nhân dân tệ( 41,7 tỷ USD ). Tuy nhiên, cô khẳng định trong suốt thời gian quen biết, ông chỉ chi cho cô vài trăm nghìn nhân dân tệ và cô vẫn phải tự chi trả tiền thuê nhà cũng như sinh hoạt phí.

Trước những nghi ngờ về nguồn gốc đoạn video, cô cho biết chính ông Chen Tao từng yêu cầu cô đến ban quản lý tòa nhà để lấy video phục vụ việc trình báo công an.

Về những chỉ trích liên quan đến việc có quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, Song Zhenzhen nói rằng ông Chen Tao từng giải thích với cô rằng vì con cái nên ông không thể thay đổi tình trạng hôn nhân hiện tại.

Theo Phoenix Finance, những mâu thuẫn giữa hai bên thực tế đã xuất hiện từ tháng 9 năm ngoái trong phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, việc sự việc bị khơi lại lần này diễn ra đúng thời điểm Victory Giant Technology đang ở giai đoạn phát triển mạnh nhất.

Nhờ là nhà cung cấp cho Nvidia và hưởng lợi từ làn sóng AI, giá cổ phiếu của Victory Giant Technology liên tục tăng mạnh trong thời gian qua. Tháng 4 năm nay, công ty cũng niêm yết thành công tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Cổ phiếu từng lập đỉnh lịch sử ở mức 402,6 nhân dân tệ/cổ phiếu ( 55,9 USD /cổ phiếu).

Nhiều ý kiến cho rằng bê bối đời tư vừa qua có thể là một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu công ty giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/6.