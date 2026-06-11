Cô gái khiến chủ tịch 'thổi bay' tỷ USD vì clip hôn ở thang máy là ai?

Song Zhenzhen, cô gái tự tung clip thân mật với tỷ phú công nghệ Chen Tao trong thang máy, tiết lộ cô từng qua lại với nhiều "ông lớn" khác ở Thâm Quyến.

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc chấn động trước câu chuyện Chen Tao - chủ tịch Victory Giant Technology - hôn cô gái lạ trong thang máy dù đang trong cuộc hôn nhân với người vợ lâu năm.

Công ty của Chen là doanh nghiệp đầu ngành về bảng mạch in (PCB) cho máy chủ AI tại Trung Quốc đồng thời là nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nvidia. Công ty vừa niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) hồi tháng 4.

Bê bối tình ái khiến vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 31,4 tỷ nhân dân tệ ( 4,6 tỷ USD ) trong ngày 8/6, được truyền thông ví von là "nụ hôn đắt giá nhất lịch sử".

Clip ghi lại "nụ hôn trong thang máy" do tài khoản Zhenzhen Janice, tự nhận là nữ chính trong câu chuyện, phanh phui trên sóng livestream, theo HK01. Thông tin về "tiểu tam" khiến công ty niêm yết chao đảo cũng khiến nhiều người tò mò, tìm kiếm.

Song Zhenzhen tự tung clip ngoại tình với tỷ phú công nghệ khiến MXH dậy sóng.

Theo Southern Metropolis Daily, Zhenzhen tự nhận là cựu nhân viên của công ty, đồng thời là KOL nổi tiếng.

Zhenzhen (tên đầy đủ Song Zhenzhen) đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cô từng giành danh hiệu quán quân khu vực Hoa Nam của cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Thế giới lần thứ 22.

Tận dụng nhan sắc và danh tiếng của cuộc thi, cô đã thâm nhập vào giới thượng lưu giàu có ở Thâm Quyến, với hy vọng thăng tiến xã hội thông qua nguồn lực và các mối quan hệ.

Theo lời kể của Zhenzhen, hai người gặp nhau khi Chen Tao đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Thời điểm đó, việc mở rộng kinh doanh của tỷ phú bị cản trở và ông đang nợ hơn 100 triệu nhân dân tệ, trong khi cô có thu nhập ổn định từ việc phát livestream.

Trong vài năm tiếp theo, cô đồng hành cùng ông, chứng kiến giá trị thị trường của công ty tăng từ 30 tỷ lên 300 tỷ nhân dân tệ, nhưng cô chỉ nhận được vài trăm nghìn nhân dân tệ. Cô cũng phải tự chi trả hầu hết chi phí sinh hoạt và không nhận được bất kỳ tài sản hay sự công nhận nào.

Trên sóng trực tiếp, Zhenzhen nói rằng cô phanh phui sự việc vì cảm thấy bị ông Tao lừa dối tình cảm.

Zhenzhen kể cô gia nhập công ty vào năm 2022. Chen đã nói dối về tình hình sức khỏe, dụ dỗ cô sinh con cho ông ngay khi vừa gặp mặt nhưng lại không chu cấp đầy đủ.

Hình ảnh hiện tại trên livestream của Zhenzhen khác xa so với quá khứ.

Có thông tin cho biết vụ "nụ hôn trong thang máy" xảy ra vào tháng 4/2025, và vợ của Chen đã đến nhà tận nhà để thương lượng vào cuối năm ngoái, dẫn đến các vụ kiện tụng. Đến tháng 6 năm nay, sự việc bùng nổ khi Zhenzhen công khai hình ảnh lên mạng xã hội.

Sau khi thương lượng không thành, Zhenzhen cảm thấy bị xa lánh và rơi vào trầm cảm nên đã chọn cách công khai vụ việc.

Không ít dân mạng Trung Quốc bày tỏ bất ngờ khi người từng chiến thắng cuộc thi sắc đẹp năm nào giờ đây có ngoại hình tàn tạ. Trên livestream, Zhenzhen xuất hiện với tóc tai rối bời, thần sắc nhợt nhạt và không trang điểm.

Cô thẳng thắn thừa nhận cô đã "hy sinh tuổi trẻ, thân thể, thậm chí cả việc sinh con" nhưng không nhận lại được thứ mình muốn. Lời hứa hẹn về sự chu cấp, hướng dẫn đầu tư chứng khoán từ người tình giàu có đều không thành hiện thực.

Song Zhenzhen còn tiết lộ thêm rằng cô không chỉ qua lại với Chen mà có quan hệ mật thiết với nhiều ông trùm tư bản ở Thâm Quyến trong những năm qua, và dính líu sâu vào những luật lệ bất thành văn của ngành.

Sau khi sự việc bùng nổ, hiện tài khoản Douyin và Weibo của cô hiện không còn hiển thị nội dung.