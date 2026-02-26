Tin mới vụ bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh

Sau phản ánh của hành khách về bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh, các cơ quan chức năng đã trích xuất camera, làm rõ quy trình phục vụ và niêm yết giá.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 26/2, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh đã xác minh bát phở có giá 346.000 đồng tại quầy Crystal Jade, do Công ty TNHH Autogrill VFS F&B Cam Ranh vận hành.

Theo đó, đơn vị đã phối hợp Cảng vụ, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, trích xuất camera tại nhà hàng.

Hành khách phản ánh bát phở có giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh. Ảnh: N.Q.T.

Hình ảnh cho thấy vị khách vào quán gọi phở nhưng không xem bảng niêm yết giá. Nhân viên nhà hàng đã trao đổi với khách trước khi chế biến món ăn.

Giá tô phở bò wagyu tại nhà hàng được niêm yết là 13,3 USD , tương đương gần 346.000 đồng. Khi thanh toán, nhân viên đã áp dụng mức giảm 5% theo chương trình khuyến mãi của công ty, thay vì tính nguyên giá.

"Khi tính tiền, thái độ của vị khách rất bình thường. Nhưng không hiểu vì sao sau đó người này lại đăng bài phản ứng", đại diện Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh nói.

Theo đơn vị quản lý nhà ga, tất cả nhà hàng kinh doanh trong khu vực Nhà ga quốc tế Cam Ranh đều phải đảm bảo hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, niêm yết giá công khai bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc. Cùng một mặt hàng có nhiều cửa hàng kinh doanh để tránh độc quyền.

Trước đó, khuya 23/2, sau khi đáp chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay Cam Ranh, hành khách N.Q.T. lên tầng 2 nhà ga và vào một quán phở nhưng không xem kỹ bảng giá. Tại đây phục vụ các món phở bò, phở gà và phở đặc biệt.

Nhà hàng tại Nhà ga quốc tế Cam Ranh niêm yết giá phở bò wagyu. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Hành khách cho biết từng ăn phở tại nhiều sân bay trên thế giới, nghĩ rằng giá sẽ không chênh lệch quá lớn so với bên ngoài nên không hỏi trước. Khi thanh toán, anh được thông báo giá bát phở là 346.000 đồng.

Anh nói "bị sốc" khi nghe mức giá này, tưởng mình nghe nhầm và phải hỏi lại để xác nhận con số đã chính xác hay chưa.

Trên thực tế, tại các nhà ga sân bay hiện có nhiều quầy hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát với sản phẩm đa dạng. Các mặt hàng đa dạng từ hàng hóa thiết yếu theo quy định như mì ăn liền, bánh mì không bổ sung thực phẩm, đến những món ăn đáp ứng nhu cầu của hành khách như phở, bánh mì, bánh ngọt, cơm.

Giá bán sản phẩm, dịch vụ được niêm yết công khai. Các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không phải tuân thủ quy định của Nhà nước về hàng hóa thiết yếu, bảo đảm chất lượng dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá đầy đủ, công khai và minh bạch theo quy định.