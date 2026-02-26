Tăng nhanh khách Đông Nam Á đến Trung Đông

Đông Nam Á nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong mạng lưới của hãng hàng không quốc gia UAE.

Du khách quốc tế tham quan thánh đường Hồi giáo lớn nhất Sheikh Zayed Grand Mosque tại UAE, tháng 11/2025. Ảnh: Việt Linh.

Etihad Airways, hãng hàng không quốc gia Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vừa công bố kết quả tài chính và vận hành năm 2025 với mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng.

Trong năm, hãng vận chuyển 22,4 triệu lượt hành khách, tăng 21% so với năm trước. Đơn vị cũng tiếp tục gia tăng lưu lượng khách điểm đến (point-to-point) và khách điểm dừng chân (stopover) đến Abu Dhabi.

Ông Mohammed Ali Al Shorafa, Chủ tịch Etihad Airways, cho biết doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong việc tăng cường kết nối toàn cầu, thúc đẩy du lịch và đa dạng hóa nền kinh tế Abu Dhabi.

Theo ước tính về tăng trưởng lưu lượng hàng không tại UAE, mức tăng của hãng trong năm 2025 đóng góp khoảng 50% tổng mức tăng trưởng hành khách toàn quốc, cho thấy vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ du lịch, thương mại và mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn của Abu Dhabi.

Khách Việt trải nghiệm khoang thương gia của hãng, tháng 11/2025. Ảnh: Việt Linh.

Kết quả này đến từ đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử hoạt động. Hãng bổ sung 29 máy bay, nâng tổng đội bay khai thác lên 127 chiếc, mạng lưới đường bay được mở rộng từ 94 lên 110 điểm đến, trong khi tổng số lượt cất/hạ cánh tăng từ 90.000 lên hơn 105.000 lượt.

Việc mở rộng tập trung vào các thị trường quốc tế trọng điểm tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ.

Đông Nam Á là một trong những khu vực ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đạt mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay của hãng.

Trong năm qua, hãng khai trương 7 điểm đến mới gồm Hà Nội (Việt Nam), Medan (Indonesia), Krabi (Thái Lan), Chiang Mai (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia), Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa Đông Nam Á và Abu Dhabi.

Trong đó, chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Hà Nội và Abu Dhabi của hãng vào ngày 2/11/2025. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - UAE thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch sâu rộng hơn, đồng thời phản ánh xu hướng tăng kết nối của Việt Nam với Trung Đông trong những năm gần đây.

Về kết quả tài chính, tổng doanh thu đạt 30,7 tỷ AED ( 218,2 nghìn tỷ đồng ), tăng 21% so với năm 2024 nhờ tăng trưởng đồng thời ở cả mảng vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Etihad Airways là hãng hàng không quốc gia của UAE, đặt trụ sở tại Abu Dhabi, nổi bật với dịch vụ cao cấp và mạng bay toàn cầu. Trong khu vực Trung Đông, hãng cạnh tranh trực tiếp với Emirates và Qatar Airways ở phân khúc hàng không quốc tế cao cấp.