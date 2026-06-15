Tin mới nhất về xăng E10

Bộ Công Thương cho biết phần lớn ôtô, xe máy đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam tương thích với xăng sinh học E10.

Theo Bộ Công Thương, hầu hết dòng xe xăng đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5 và E10. Ảnh: PV OIL.

Báo cáo về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam (ngày 6-11/6), Tổ công tác triển khai Thông tư 50 cho biết sau khi lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công Thương và các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, tăng cường công tác quản lý nhà nước và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong giai đoạn đầu triển khai.

Phần lớn phương tiện tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5, E10

Qua công tác rà soát, Bộ Công Thương cho biết bước đầu cho thấy phần lớn ôtô, xe máy đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng sinh học E5 và E10 theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Theo cơ quan này, quá trình rà soát được thực hiện với sự tham gia của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng nhiều doanh nghiệp như Toyota Việt Nam, Mitsubishi Motors Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam, Ford Việt Nam, Thành Công Motor Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam, Daehan Motors, Ôtô Chiến Thắng và TCIE Việt Nam.

Cục Công nghiệp (thuộc Bộ Công Thương) đang tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại gửi báo cáo để hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung của Bộ.

Đối với xe nhập khẩu, Cục Công nghiệp đã đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu ôtô cung cấp danh mục các dòng xe tương thích với xăng E5 và E10. Dữ liệu này sẽ được tổng hợp để xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý và tra cứu của người dân.

Song song với việc rà soát phương tiện, Cục Công nghiệp đã hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học. Nhóm này gồm xe quá cũ, xe sử dụng bộ chế hòa khí, phương tiện không được bảo dưỡng thường xuyên, thiết bị nông nghiệp...

Theo Bộ Công Thương, các tài liệu hướng dẫn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và hỗ trợ người sử dụng tiếp cận nhiên liệu sinh học đúng cách.

Để chuẩn bị cho lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học trong trung và dài hạn, Cục Công nghiệp cũng đã đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Nội dung rà soát tập trung vào khả năng tương thích của hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu, khí thải, độ bền vận hành cũng như việc bổ sung thông tin về khả năng sử dụng xăng E5 và E10 trong hồ sơ chứng nhận kiểu loại và sổ tay hướng dẫn sử dụng.

Cơ quan quản lý đồng thời đề nghị nghiên cứu lộ trình kỹ thuật phục vụ việc nâng tỷ lệ ethanol trong xăng trong tương lai.

Theo Bộ Công Thương, kết quả triển khai đến nay cho thấy cơ sở kỹ thuật phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang từng bước được hoàn thiện. Cơ quan quản lý cũng cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với VAMA, VAMM, các hãng sản xuất ôtô, xe máy và các cơ quan chuyên môn hoàn thiện cơ sở dữ liệu phương tiện tương thích với E5, E10; công bố rộng rãi hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù; xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng.

Nguồn cung xăng E5, E10 được bảo đảm

Theo cơ quan quản lý, đến nay, công tác chuẩn bị hệ thống phân phối, tổ chức thị trường và kiểm tra, giám sát phục vụ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 cơ bản được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung ứng trên phạm vi toàn quốc.

Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu đã chủ động nguồn hàng, chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường.

Về tình hình tiêu thụ nhiên liệu sinh học, đến hết ngày 8/6, tức sau 8 ngày đầu triển khai bán đại trà xăng E10, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 310,6 triệu lít, bao gồm 290,5 triệu lít xăng E10 và 20,1 triệu lít xăng E5.

Hiện nay, có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4/8 doanh nghiệp pha chế, phối trộn đang thực hiện sản xuất, cung ứng mặt hàng này.

Về hệ thống phân phối, đến nay cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học.

Bộ Công Thương đã tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai xăng E10 diễn ra đúng quy định. Bộ đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học.

Đồng thời, các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi tình hình cung ứng xăng E10, hoạt động nhập khẩu và mua bán ethanol nhiên liệu (E100), qua đó kịp thời điều phối cung cầu và xử lý các khó khăn phát sinh.

Kết quả tiêu thụ tăng trưởng liên tục trong những ngày đầu triển khai cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường đối với nhiên liệu sinh học đang được cải thiện, khẳng định tính khả thi của lộ trình sử dụng xăng E10.