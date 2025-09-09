Tín dụng đổ vào bất động sản, ngân hàng đua nhau giảm lãi suất

Tính riêng nửa đầu năm, dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản đã tăng lên khoảng 3,18 triệu tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ và chiếm 18,5% tổng dư nợ hệ thống ngân hàng.

Bất động sản đang là một trong những kênh hút vốn tín dụng mạnh nhất tại các ngân hàng. Ảnh: Việt Hà.

Thống kê mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết tính đến ngày 29/8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,44 triệu tỷ đồng , tăng gần 12% so với cuối năm 2024. Hiệp hội này ước tính trong năm nay, tín dụng có thể tăng khoảng 20,2% - mức cao nhất trong nhiều năm (so với mức trung bình khoảng 14,5%).

Tín dụng vào bất động sản tăng mạnh

Riêng nửa đầu năm, thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tín dụng của nền kinh tế tăng trưởng 9,9%. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản tăng gấp 2,4 lần, đạt khoảng 3,18 triệu tỷ đồng và chiếm 18,5% tổng dư nợ toàn hệ thống. Dư nợ bất động sản kể trên bao gồm cả cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng mua bất động sản.

Báo cáo tài chính quý II của 14 ngân hàng thương mại có thuyết minh về cơ cấu dư nợ tín dụng cho thấy phần lớn nhà băng đều có số dư cho vay kinh doanh bất động sản tăng mạnh so với cuối năm trước.

Trong đó, PVCombank có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chiếm 36% tổng dư nợ, cao nhất trong ngành và tăng 5% trong nửa đầu năm nay.

Techcombank đứng thứ 2 về tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản, với tỷ lệ 33,6% tổng dư nợ tại thời điểm cuối tháng 6. Tỷ lệ này tại thời điểm cuối năm 2024 là gần 31%.

Tuy nhiên, nếu xét về số dư tuyệt đối, Techcombank vẫn dẫn đầu về cho vay lĩnh vực này, với gần 227.500 tỷ đồng , tăng 22% so với cuối năm 2024 và gần gấp đôi so với mức tăng trưởng cho vay 11,6% của ngân hàng này trong cùng thời gian.

Nếu tính cả cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, tỷ trọng cho vay lĩnh vực bất động sản của Techcombank lên tới 64% tổng dư nợ.

Trong cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp, tỷ trọng cho vay bất động sản chiếm tới 59%, cao hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng này ở mảng khách hàng cá nhân, chủ yếu là cho vay mua nhà, lên tới 72% (+24%).

Không chỉ Techcombank, nhiều ngân hàng hiện có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản lớn cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như SHB tăng 28% lên 163.755 tỷ đồng ; MB tăng 33% lên 85.534 tỷ đồng ; HDBank tăng 22% lên 83.125 tỷ đồng …

Techcombank đang dẫn đầu thị trường và hoạt động cho vay kinh doanh, tiêu dùng bất động sản. Ảnh: TCB.

Ông Trần Ngọc Báu, CEO Công ty Giải pháp dữ liệu Wigroup, đánh giá tín dụng tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm, gần như toàn bộ đều được dẫn dắt bởi khu vực bất động sản và xây dựng.

Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng trong hơn 1 năm qua tập trung vào lĩnh vực bất động sản, nhu cầu lớn trong đó là dùng để đảo nợ trái phiếu và tái cấu trúc nguồn vốn. Xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra do áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản khá lớn trong giai đoạn tới.

Ông Báu ước tính có khoảng 35.000- 40.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ đáo hạn mỗi quý trong vòng 2 năm tới.

Ngân hàng rót vốn giá rẻ cho người vay mua nhà

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng cũng “mạnh tay” tung ra các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi. Một trong những ngân hàng có mức vay ưu đãi nổi bật thời điểm này là TPBank khi tung ra gói vay mua nhà cho người trẻ, lãi suất từ 3,6%/năm cố định 3 tháng đầu, ân hạn gốc tới 60 tháng.

LPBank cũng đang triển khai gói vay cho người trẻ mua nhà với mức lãi suất 3,88%/năm trong 3 tháng đầu. Khách hàng được vay 80% giá trị tài sản, thời hạn vay tối đa 35 năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Nhiều ngân hàng khác cũng có mức lãi suất ưu đãi tốt cho vay mua nhà như SHB từ 3,99%/năm, khách hàng được miễn trả gốc 60 tháng đầu tiên và được tặng kèm thẻ tín dụng/hạn mức thấu chi. HDBank áp dụng mức lãi suất khởi điểm 4,5%/năm trong 3 tháng đầu, ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm; MSB từ 4.5%/năm cố định 6 tháng đầu; VPBank với lãi suất chỉ từ 5,2%/năm, thời gian vay lên tới 25 năm; ABBank với mức lãi suất từ 5%/năm, thời gian vay linh hoạt đến 35 năm…

Không đứng ngoài xu hướng, Big 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank cũng có các gói tín dụng cho người trẻ vay mua nhà với lãi suất thấp nhất từ 5,5%/năm.

Nếu ở ngân hàng tư nhân, mức lãi suất ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn (3-6 tháng đầu của chu kỳ vay), tại nhóm ngân hàng quốc doanh, khách hàng có thể vay với lãi suất ưu đãi cố định từ 5,5%/năm kéo dài suốt 5 năm.

BIDV hiện là một trong những ngân hàng có các gói vay mua nhà tốt nhất cho người trẻ. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cụ thể, BIDV có gói cho vay khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi có nhu cầu thuê, mua nhà với lãi 5,5%/năm trong 3 năm đầu, thời hạn vay lên tới 40 năm, trong 5 năm đầu không phải trả nợ gốc, hạn mức vay tối đa 5 tỷ đồng /khách hàng.

Vietcombank cũng tung sản phẩm vay tín dụng dành riêng cho người trẻ 20-35 tuổi mua nhà lần đầu. Thời hạn vay lên đến 40 năm, ân hạn nợ gốc 5 năm, lãi suất 5,2%/năm, hạn mức vay tới 70% giá trị căn nhà.

Agribank dành 10.000 tỷ đồng để triển khai chương trình cho vay ưu đãi lãi suất kéo dài 15 năm kể từ ngày giải ngân dành cho khách hàng cá nhân là người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Lãi suất cho vay thấp hơn 2% lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, áp dụng trong 5 năm đầu vay vốn. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1%.

Tương tự, VietinBank cũng triển khai ưu đãi lãi suất mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ dưới 35 tuổi với lãi suất 6,1%/năm kể từ 1/7, thời gian ưu đãi tối đa đến 15 năm. Định kỳ 6 tháng/lần, VietinBank sẽ thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.