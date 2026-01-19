TIn buồn về điện thoại Samsung mới

Do thời gian phát triển ngắn, Galaxy S26+ được cho giữ nguyên kích thước màn hình so với bản tiền nhiệm.

Samsung Galaxy S25+. Ảnh: The Verge.

Theo nguồn tin từ The Elec (Hàn Quốc), Samsung chuẩn bị sản xuất hàng loạt Galaxy S26+ trong tháng 1. Do thời gian phát triển ngắn, thiết bị nhiều khả năng giữ nguyên kích thước màn hình 6,66 inch, tương đương bản tiền nhiệm.

Trước đây, tin đồn cho biết phiên bản Plus sẽ bị loại bỏ khỏi dòng Galaxy S26 để thay bằng S26 Edge. Tuy nhiên do doanh số S25 Edge không như mong đợi, Samsung được cho đã hủy phát triển S26 Edge vào tháng 10/2025, quyết định mang trở lại mẫu Plus.

Nếu tin đồn chính xác, Galaxy S26+ vẫn là phiên bản tầm trung, nằm giữa S26 tiêu chuẩn và S26 Ultra. Đáng chú ý khi tin đồn cho rằng S26 sẽ có màn hình lớn hơn bản tiền nhiệm (6,27 inch so với 6,16 inch).

Nguồn tin dẫn lời chuyên gia trong ngành cho rằng ban đầu, Samsung muốn tận dụng màn hình OLED đã phát triển cho S26 Edge để dùng trên S26+. Tuy nhiên do thời gian phát triển gấp rút, hãng quyết định dùng tấm nền với thông số tương tự S25+.

"Khi ngừng phát triển Galaxy S26 Edge và chuyển sang phiên bản Plus vào tháng 10 năm ngoái, Samsung gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đủ thời gian phát triển.

Với lịch trình trước đây, Samsung thường sản xuất hàng loạt dòng Galaxy S từ tháng 12, do đó thời gian thiết kế sản phẩm lần này ngắn hơn", bài viết của The Elec giải thích.

Do thời gian từ giai đoạn phát triển đến sản xuất khá nhanh, Galaxy S26+ sẽ không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Tuy vậy, tin đồn cho biết S26 và S26 Ultra cũng chỉ được nâng cấp nhẹ về cấu hình.

Galaxy S26 Ultra được sản xuất hàng loạt từ tháng 12/2025. Riêng Galaxy S26 đã phát triển xong, dù vậy Samsung vẫn hoãn lịch sản xuất thiết bị sang tháng 1, trùng với S26+.

Giới công nghệ cho rằng động thái trên nhằm dồn lực sản xuất Galaxy S26 Ultra. Dữ liệu cho thấy trong tháng 1, công ty Hàn Quốc dự kiến sản xuất khoảng 3,6 triệu chiếc S26 Ultra, trong khi S26, S26+ lần lượt là 700.000 và 600.000 chiếc.

Galaxy S25 Edge bị đánh giá thất bại về doanh số. Ảnh: Bloomberg.

Tuy thiết kế gây nhiều chú ý, smartphone siêu mỏng không được người dùng đón nhận. Ngoài Galaxy S25 Edge, iPhone Air cũng chịu chung số phận.

Theo Hana Securities, Galaxy S25 Edge chỉ bán được 1,31 triệu chiếc trong 3 tháng đầu tiên từ khi lên kệ giữa năm 2025, kém xa Galaxy S25+ cùng kỳ (5,05 triệu chiếc).

Tương tự, Consumer Intelligence Research Partners ước tính iPhone Air chỉ chiếm 3% doanh số iPhone tại Mỹ trong tháng 9/2025. Đến tháng 11 cùng năm, The Information đưa tin Apple gần như ngừng hoàn toàn dây chuyền sản xuất iPhone Air do dư thừa hàng tồn kho, nhà cung cấp cắt giảm nguồn cung.

Giới phân tích và người dùng cho rằng thất bại của smartphone siêu mỏng không đến từ thiết kế, mà là những tính năng không đáng để người dùng đánh đổi. Nhiều đánh giá cho rằng 2 thiết bị đều có giá đắt, thời lượng pin kém.

Tin đồn dự đoán Samsung sẽ ra mắt Galaxy S26 vào ngày 25/2 tại San Francisco (Mỹ). Đây là thời điểm muộn hơn khoảng một tháng so với truyền thống. Nguyên nhân có thể đến từ việc Galaxy S26 Edge bất ngờ bị hủy bỏ để thay bằng S26+.