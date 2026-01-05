Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy thi thể thuyền viên 16 tuổi trong vụ chìm tàu

  • Thứ hai, 5/1/2026 05:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh T.Đ.T. (SN 2010), thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá bị sóng đánh chìm tại cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 5h30 sáng 4/1, lực lượng chức năng phát hiện thi thể T.Đ.T. (SN 2010) trôi dạt vào bờ biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí phát hiện thi thể cách khu vực tàu cá bị chìm tại cửa cảng La Gi khoảng 4 km.

Thi the thuyen vien 16 anh 1

Thi thể T. được phát hiện cách vị trí ban đầu khoảng 4 km. Ảnh: PD.

Tối 2/1, tàu cá mang số hiệu BTh 85945 TS đang trên đường vào cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng sau chuyến đánh bắt thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Sau đó, ba thuyền viên kịp thời nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ an toàn, riêng T.Đ.T. mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to, gió mạnh tại khu vực cửa cảng. Trong ngày 3/1, các lực lượng đã tiếp cận được vị trí tàu chìm và tổ chức lặn tìm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Đến sáng 4/1, thi thể nạn nhân được phát hiện trôi dạt vào bờ biển. Hiện cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định và làm rõ vụ việc.

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-thuyen-vien-16-tuoi-trong-vu-chim-tau-post1810067.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Thi thể thuyền viên 16 Lâm Đồng Thi thể thuyền viên Thuyền viên 16 tuổi Chìm tàu Lâm Đồng Thi thể

    Đọc tiếp

    Cuoi SH tha hai tay tren cau Ba Son hinh anh

    Cưỡi SH thả hai tay trên cầu Ba Son

    2 giờ trước 06:06 5/1/2026

    0

    Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý