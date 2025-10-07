Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu cá Gia Lai

  • Thứ ba, 7/10/2025 06:42 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Thi thể thuyền trưởng tàu cá BĐ 83019 TS đã được thợ lặn tìm thấy trong khoang tàu, sau khi tàu cá này bị tàu chở dầu của Hàn Quốc đâm chìm

Ngày 6/10, ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai), cho biết đã tìm được thi thể thuyền trưởng tàu cá của địa phương sau khi tàu này bị tàu chở dầu Hàn Quốc tông chìm.

Như Tiền Phong đưa tin, tàu cá BĐ 83019 TS, dài 22,6 m công suất 800 CV hành nghề mành chụp, trên tàu có 11 thuyền viên do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Khoảng 22h30 ngày 4/10, tàu cá của ông Út khi đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển Cà Ná (Khánh Hòa) 17 hải lý về hướng đông nam thì bị một tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc, hành trình theo hướng nam - bắc, tông trúng.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu cá BĐ 83019 TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu BV 95869 TS tiếp cận, cứu vớt được 10 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích, còn tàu bị chìm hoàn toàn.

Trưởng Đồn biên phòng Cát Khánh (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Ngọc Dương thông tin, thi thể thuyền trưởng Nguyễn Trần Út được thợ lặn tìm thấy vào trưa 6/10 trong khoang tàu bị chìm.

Hiện tại thi thể nạn nhân đã được đưa vào đất liền tại Cà Ná (Khánh Hòa), để làm thủ tục đưa về địa phương để gia đình lo hậu sự.

Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà trọ ở Gia Lai

Ngửi thấy mùi hôi thối từ ngôi nhà trong khu vực, người dân phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) phá cửa, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

16:16 2/10/2025

Phát hiện thi thể phân hủy trong lô cốt

Thi thể người đàn ông đang phân hủy được nhân viên điện lực phát hiện trong lô cốt bỏ hoang ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

18:01 30/9/2025

Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 4 ngày vào rừng mất tích

Thi thể ông Ngô Minh Th. vừa được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tìm thấy sau 4 ngày mất tích khi cùng bạn vào rừng tìm tổ ong.

21:00 29/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

    Set danh khien hai nguoi tu vong o Dien Bien hinh anh

    Sét đánh khiến hai người tử vong ở Điện Biên

    41 phút trước 06:35 7/10/2025

    0

    Vào khoảng 10h ngày 6/10, vợ chồng ông Giàng A Sình (sinh năm 1973) và bà Sùng Thị Dế (sinh năm 1975), trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung bị sét đánh tử vong khi đang làm nương.

