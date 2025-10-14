Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống sông ở Tây Ninh

Hơn 24 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau vụ tai nạn giao thông đường thủy trên kênh Dương Văn Dương (xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

Chiều 14/10, Phòng CSGT - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau vụ tai nạn giao thông đường thủy trên kênh Dương Văn Dương (đoạn qua xã Tân Thạnh).

Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: CTV.

Nạn nhân được xác định là anh N.P.X. (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 13/10, anh X. cùng em rể điều khiển hai chiếc vỏ lãi chạy trên tuyến kênh Dương Văn Dương để giăng lưới đánh bắt cá mùa nước nổi. Khi đến khu vực gần cầu Tân Thạnh (xã Tân Thạnh), do chạy tốc độ cao trong điều kiện trời tối, vỏ lãi của anh X. đã đâm vào trụ phao giữa sông.

Cú va chạm mạnh khiến phần mũi chiếc vỏ lãi bị vỡ, anh X. rơi xuống nước và bị dòng nước cuốn đi. Người em rể đi cùng lập tức quay lại tìm kiếm, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ. Tuy nhiên, do đêm khuya và nước chảy xiết nên công tác cứu nạn ban đầu không có kết quả.

Ngay sau đó, lực lượng công an và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm suốt đêm bằng xuồng máy, lưới và đèn chiếu sáng dọc hai bên bờ kênh. Đến rạng sáng 14/10, sau hơn 24 giờ xảy ra vụ tai nạn, thi thể anh X. được phát hiện cách hiện trường khoảng 2 km.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.