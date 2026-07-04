Tìm thấy thi thể bé trai sau 5 ngày mất tích ở Thái Nguyên

Lực lượng chức năng cùng người dân đã liên tục tìm kiếm trong nhiều ngày giữa dòng nước chảy xiết và địa hình hiểm trở. Đến chiều 4/7, thi thể bé trai gặp nạn đã được tìm thấy.

Ngày 30/6, cháu K. đến nhà ông ngoại ở thôn Phiêng Phường, xã Thượng Minh, Thái Nguyên chơi. Khoảng 12 giờ cùng ngày, cháu cùng 3 bạn nhỏ ra câu cá tại suối thuộc thôn Nà Phiêng và không may trượt chân rơi xuống suối, mất tích.

Ngay sau vụ việc, UBND xã Thượng Minh đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai tìm kiếm. Công tác cứu nạn có sự tham gia của các lực lượng chức năng, người dân địa phương và lực lượng Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: Ngô Dương/Trang Thông tin xã Thượng Minh.

Mặc dù thời tiết bất lợi, dòng nước chảy mạnh và địa hình hiểm trở khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn duy trì tìm kiếm liên tục, chia nhiều tổ, nhiều mũi để mở rộng phạm vi rà soát.

Đến khoảng 13h30 ngày 4/7, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu K. tại khu vực suối Nà Ngò, cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở với các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ trong thời gian nghỉ hè, không để trẻ tự ý vui chơi, tắm tại sông, suối, ao, hồ. Đồng thời chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng phòng, chống đuối nước để hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.