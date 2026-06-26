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Xã hội

Xác định danh tính bộ xương khô trong bãi cỏ rậm

  • Thứ sáu, 26/6/2026 21:36 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Bước đầu xác định nạn nhân là một MC thuê phòng trọ ở gần nơi phát hiện ra thi thể.

Từ bộ xương và các vật dụng xung quanh, bước đầu xác định được danh tính nạn nhân.

Ngày 26/6, Công an TP.HCM lấy mẫu giám định ADN bộ xương được phát hiện tại bãi cỏ thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP.HCM) để xác định rõ danh tính cũng như điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo những dấu vết thu thập tại hiện trường cộng với sự nhận diện đồ vật như xe máy BKS 67K1-622.., áo khoác, mũ bảo hiểm, dép… nằm gần nơi phát hiện thi thể, người nhà xác định nạn nhân chính là N.D.K (SN 1992, quê Đồng Tháp), người mất liên lạc với gia đình gần 20 ngày qua.

Người nhà cho hay, anh K làm nghề MC dẫn chương trình, sống trọ tại dãy nhà trọ thuộc KP Bình Thung 1, phường Đông Hòa.

bo xuong kho anh 1

Hình ảnh anh K rời khỏi phòng trọ và mất tích gần 20 ngày.

Kiểm tra camera khu vực này, Công an xác định, anh K dẫn xe máy trùng biển số với chiếc xe được tìm thấy rời khỏi phòng trọ vào chiều 6/6.

Chiều 25/6, người dân phát hiện chiếc xe máy tại bãi cỏ trên nên tìm kiếm thì phát hiện ra thi thể.

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https://cand.vn/xac-dinh-danh-tinh-bo-xuong-kho-trong-bai-co-ram-post815045.html

Theo Anh Thư/Công an nhân dân

bộ xương khô mất tích xác định ADN công an tp.hcm

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