Bố tử vong, con trai mất tích khi tắm biển

Sau khi phát hiện thi thể người đàn ông tại bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng xác định người này đi cùng con trai; hiện chưa tìm thấy cháu bé.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé.

Sáng 23/6, các lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm cháu bé mất tích tại khu vực biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện một thi thể nam giới dạt vào bờ biển Xuân Thành. Nạn nhân cao khoảng 1,6 m, mặc quần đùi màu đen và mang áo phao.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người tử vong là anh N.T.P (SN 1972, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân bước đầu có thể là anh P đột tử khi đang tắm biển.

Theo thông tin từ gia đình, anh P đi tắm biển cùng con trai là N.T.P (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, đến sáng 23/6, cháu T chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã huy động 2 thuyền cá cùng 1 ca nô cứu hộ tổ chức rà soát trên biển. Đồng thời, một tổ công tác lưu động được bố trí dọc bờ biển để tìm kiếm cháu T.

Công an xã Tiên Điền đã bàn giao thi thể anh P cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương, đồng thời tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cháu bé.