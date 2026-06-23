Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bố tử vong, con trai mất tích khi tắm biển

  • Thứ ba, 23/6/2026 09:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi phát hiện thi thể người đàn ông tại bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng xác định người này đi cùng con trai; hiện chưa tìm thấy cháu bé.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé.

Sáng 23/6, các lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm cháu bé mất tích tại khu vực biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện một thi thể nam giới dạt vào bờ biển Xuân Thành. Nạn nhân cao khoảng 1,6 m, mặc quần đùi màu đen và mang áo phao.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người tử vong là anh N.T.P (SN 1972, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân bước đầu có thể là anh P đột tử khi đang tắm biển.

Theo thông tin từ gia đình, anh P đi tắm biển cùng con trai là N.T.P (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, đến sáng 23/6, cháu T chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã huy động 2 thuyền cá cùng 1 ca nô cứu hộ tổ chức rà soát trên biển. Đồng thời, một tổ công tác lưu động được bố trí dọc bờ biển để tìm kiếm cháu T.

Công an xã Tiên Điền đã bàn giao thi thể anh P cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương, đồng thời tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cháu bé.

Hai nam sinh mất tích khi tắm trên sông Lam

Trong lúc tắm trên sông Lam, 2 nam sinh 17 tuổi ở xã Tràng Sơn (Nghệ An) không may bị đuối nước và mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

6 giờ trước

Hai ngày 5 người tử vong do đuối nước ở Lâm Đồng

Chỉ trong hai ngày, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 5 người.

15:59 20/6/2026

Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 11h ngày 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể 2 bố con trong số 3 nạn nhân bị đuối nước mất tích trên sông Đồng Nai.

15:15 19/6/2026

Cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình

Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, tình huống đã từng tham vấn, tiến sĩ Choi Kwang Huyn mang đến những cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình thông qua cuốn sách Hai mặt của gia đình. Cuốn sách phân tích, mổ xẻ hàng loạt những tình huống xoay quanh cuộc sống gia đình như: ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng... Từ đó, sách giúp độc giả nhận thức đầy đủ nguyên nhân của sự việc, đồng thời tìm được cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng.

https://vov.vn/xa-hoi/bo-tu-vong-con-trai-mat-tich-khi-tam-bien-o-ha-tinh-post1308814.vov

Theo Bá Thăng/VOV

đột tử Hà Tĩnh tử vong đuối nước hà tĩnh

    Đọc tiếp

    Mekkhala la con bao thang 6 manh nhat 22 nam qua hinh anh

    Mekkhala là cơn bão tháng 6 mạnh nhất 22 năm qua

    27 phút trước 10:13 23/6/2026

    0

    Đêm 22/6, bão Mekkhala mạnh lên cấp 16, là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong 22 năm qua tại Tây Bắc Thái Bình Dương, đồng thời là siêu bão thứ hai trong năm nay trên khu vực này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý