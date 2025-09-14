Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm nhân chứng vụ xe máy va chạm ôtô chở phạm nhân

  • Chủ nhật, 14/9/2025 18:56 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Công an Vĩnh Long thông báo tìm nhân chứng vụ va chạm giữa ô tô đặc chủng chở phạm nhân và xe máy trên Quốc lộ 53 khiến một phụ nữ tử vong.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 7h50 ngày 11/9 trên Quốc lộ 53, đoạn qua ấp Bình Thành, xã Trung Thành.

Tim nhan chung anh 1

Công an Vĩnh Long thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giữa xe máy và xe chở phạm nhân.

Thời điểm trên, xe đặc chủng chở phạm nhân biển số 64A-003.00 do tài xế P.T.T. (37 tuổi, trú Vĩnh Long) cầm lái, chạy hướng Vĩnh Long - Trà Vinh va chạm với xe máy biển số 84B1-766.04 đi chiều ngược lại, khiến bà T.T.N. (47 tuổi, ngụ phường Long Đức, Vĩnh Long) tử vong tại chỗ. Xe đặc chủng lao vào lề đường.

Quá trình xác minh, công an phát hiện tại thời điểm xảy ra tai nạn có một thanh niên mặc áo trắng lái xe máy chở một người mặc áo xanh ngắn tay, chạy hướng Trà Vinh - Vĩnh Long. Sau khi ngã vào lề cỏ bên phải, hai người này rời khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi hai thanh niên có đặc điểm nêu trên cùng những người biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long (số 180, ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, Vĩnh Long), số điện thoại 02703.888.282 hoặc 02703.964.565 để phối hợp làm rõ.

  • Vĩnh Long

    Vĩnh Long
    • Diện tích: 1.475 km²
    • Dân số: 1.092.730 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 270
    • Biển số xe: 64

