Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong

  • Thứ hai, 30/3/2026 12:07 (GMT+7)
Hai mẹ con chị Q. tử vong thương tâm sau khi va chạm với xe đầu kéo trên đường Trường Chinh, TP Đà Nẵng.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trước số nhà 595 Trường Chinh, phường An Khê, TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra hồi cuối năm 2025 khiến chị Th. tử vong tại chỗ. Ảnh: C.A.

Trước đó, khoảng 9h ngày 8/3, xe ô tô đầu kéo biển số 43H-163.02 kéo theo rơmoóc biển số 43RM- 008.67 do Võ Thanh Tình (SN 1975, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chạy trên đường Trường Chinh (hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về cầu vượt Hoà Cầm).

Khi đến trước số nhà 595 Trường Chinh, ô tô đầu kéo xảy ra va chạm với xe mô tô do chị K.Q. (SN 1991, trú phường An Khê) điều khiển cùng chiều, chở theo cháu T.H.P. (SN 2024, con của chị Q.). Vụ va chạm khiến hai mẹ con chị Q. tử vong. xe mô tô bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo kêu gọi những cá nhân, tổ chức, chứng kiến, biết sự việc của vụ tai nạn giao thông nêu trên thì cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; Điều tra viên Hồ Tấn Hiếu, số điện thoại: 0909153379).

Được biết, đầu tháng 1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 20h05 ngày 31/12/2025, chị Nguyễn Huỳnh Yến Th. (SN 2002, trú thôn Tịnh Đông Tây, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) chạy xe máy mang BKS 92EA-060.65 trên Quốc lộ 14B theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn qua thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Tiến, xe máy va chạm xe đầu kéo BKS 43C-058.38, kéo theo sơ mi rơmoóc BKS 43R-002.46, do anh Nguyễn Quang Hùng (SN 1983, trú 519 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cầm lái, chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến chị Th. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân nào trực tiếp chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan vụ tai nạn trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Người đàn ông bất ngờ lao vào xe bồn đang chạy ở TP.HCM

Người đàn ông đi giữa đường sau đó lao vào xe bồn đang chạy. Nạn nhân nguy kịch khi bị bánh xe cán trúng. Nhân chứng cho biết trước đó, người này có biểu hiện bất thường.

17:42 1/2/2026

Lời kể nhân chứng vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Nhớ lại khoảnh khắc giáp mặt nghi phạm sát hại hai phụ nữ khi hắn dừng xe hỏi đường , anh Tùng không khỏi rùng mình.

11:22 15/1/2026

Thống Nhất/VTC News

    Đọc tiếp

    May bay Yak-40 tung phuc vu Chu tich Ton Duc Thang o An Giang hinh anh

    Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang

    1 giờ trước 11:07 30/3/2026

    0

    Máy bay Yak-40, số hiệu VNA.452 của Hàng không Việt Nam, từng đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh) ngày 15/5/1975 để chủ trì Đại lễ mừng chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

