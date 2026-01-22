Tìm người đã mua bán các căn hộ không phép tại dự án Sơn Thịnh 3

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM, liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán các căn hộ không được cấp phép xây dựng (tầng 21-24) tại dự án căn hộ thương mại Sơn Thịnh 3 do Doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh làm chủ đầu tư.

Quá trình điều tra vụ án đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định có 101 hợp đồng với 83 khách hàng mua căn hộ từ tầng 21 đến tầng 24 tại dự án căn hộ thương mại Sơn Thịnh 3 của DNTN Sơn Thịnh bằng hình thức trực tiếp ký hợp đồng với ông Nguyễn Công Bình (Chủ DNTN Sơn Thịnh) hoặc thông qua môi giới của Trung tâm Giao dịch bất động sản NQ Land (gọi tắt Trung tâm NQ Land).

Phối cảnh tổng thể dự án căn hộ thương mại Sơn Thịnh 3.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo và đề nghị những cá nhân liên quan đến DNTN Sơn Thịnh và Trung tâm NQ Land đã tham gia tiếp cận, tư vấn, giới thiệu, môi giới cho khách hàng mua căn hộ từ tầng 21 trở lên tại dự án căn hộ thương mại Sơn Thịnh 3 nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm việc.

Địa chỉ liên hệ: Số 15 đường Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM (gặp đồng chí Phạm Quang Nhật Anh, số điện thoại: 0967.507.272 hoặc Trần Tấn Liêu, số điện thoại: 0938936113).