Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt kế toán trưởng của doanh nghiệp tham ô hơn 3,3 tỷ đồng

  • Thứ năm, 22/1/2026 08:47 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1978, kế toán trưởng của Công ty TNHH V.N.H.T và Công ty TNHH V.N.F.T.I ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tham ô tài sản".

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và tin báo từ bị hại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thị Thanh Phượng có nhiều dấu hiệu bất minh về tài sản và bất động sản tại xã Đồng Phú nên tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc các loại tài sản trên.

Nguyen Thi Thanh Phuong, Ke toan, Tham o tai san anh 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam nữ kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Phượng.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an xác định trong thời gian Phượng làm kế toán của 2 doanh nghiệp trên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Kế toán trưởng được phân công, Phượng đã khéo léo khai thác việc buông lỏng quản lý công tác kế toán của Ban lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện thủ đoạn gian dối, tinh vi rồi chiếm đoạt tài sản, nên cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Phượng để điều tra.

Trong quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Phượng. Làm việc với cơ quan Công an, Phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan công an xác định Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/dong-nai-bat-ke-toan-truong-cua-doanh-nghiep-tham-o-hon-33-ty-dong_188245.html

Minh Thắng/Công an TP.HCM

Nguyễn Thị Thanh Phượng Kế toán Tham ô tài sản Đồng Nai Công Phượng Nguyễn Thị Thanh Phượng Kế toán Tham ô tài sản

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Đọc tiếp

Pha duong day san xuat, buon ban my pham gia hinh anh

Phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

3 giờ trước 07:01 22/1/2026

0

Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thj trường tỉnh tiến hành đấu tranh, phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý