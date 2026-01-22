Bắt kế toán trưởng của doanh nghiệp tham ô hơn 3,3 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1978, kế toán trưởng của Công ty TNHH V.N.H.T và Công ty TNHH V.N.F.T.I ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tham ô tài sản".

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và tin báo từ bị hại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thị Thanh Phượng có nhiều dấu hiệu bất minh về tài sản và bất động sản tại xã Đồng Phú nên tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc các loại tài sản trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam nữ kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Phượng.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an xác định trong thời gian Phượng làm kế toán của 2 doanh nghiệp trên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Kế toán trưởng được phân công, Phượng đã khéo léo khai thác việc buông lỏng quản lý công tác kế toán của Ban lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện thủ đoạn gian dối, tinh vi rồi chiếm đoạt tài sản, nên cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Phượng để điều tra.

Trong quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Phượng. Làm việc với cơ quan Công an, Phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan công an xác định Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.