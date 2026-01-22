Phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thj trường tỉnh tiến hành đấu tranh, phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng.

Theo CQĐT, đường dây này do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, trú tại phường Thanh Sơn 3, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics cầm đầu.

Kết quả kiểm tra xưởng sản xuất của các đối tượng tại Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thu giữ 2.976 chai thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn "Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko", 960 chai dầu gội nhãn hiệu "Mira" và 504 chai dầu gội nhãn hiệu "Colab Glamour" có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, cùng toàn bộ hệ thống máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả như: máy trộn, máy chiết rót, máy phát điện, bao bì, vỏ chai và một lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng thực hiện khám xét đối với các đối tượng liên quan vụ việc.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục thu giữ 8.531 sản phẩm thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu Hamiko tại chỗ ở của các đối tượng. Tổng số tang vật bị tạm giữ đến nay là 11.507 sản phẩm.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng có liên quan, xác định: Vũ Thị Thu Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng. Hoạt động sản xuất được tổ chức bí mật, lén lút, mỗi khi công nhân đến làm việc, cổng xưởng đều bị khóa chặt bên ngoài nhằm ngụy trang cơ sở không hoạt động, bên trong cửa đóng kín, cài then.

Xưởng sản xuất được bố trí khép kín, phân chia rõ từng khu vực chức năng riêng biệt như: khu tập kết nguyên liệu, khu pha trộn, chiết rót, đóng gói và khu sinh hoạt của công nhân.

Đáng chú ý, Hà lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá năng lực sản xuất, giới thiệu dây chuyền máy móc, nhận gia công mỹ phẩm, qua đó tạo dựng hình ảnh một cơ sở gia công chuyên nghiệp, thu hút đối tác, ngụy trang hoạt động sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa gia công sản phẩm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của các cơ quan chức năng.

Một số sản phẩm bị thu giữ.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên: Từ tháng 11/2024 đến khi cơ quan chức năng kiểm tra, Hà đã nhận sản xuất cho Lê Thị Phương Liên (SN 1994, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn "Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko".

Sau khi có hàng, Liên đã sử dụng mạng xã hội Facebook để chạy quảng cáo, rao bán công khai, đồng thời phân phối sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các hội, nhóm kinh doanh trực tuyến. Các thủ đoạn quảng cáo được thực hiện tinh vi, có chủ đích, sử dụng hình ảnh, thông tin mô phỏng hàng thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tạo niềm tin giả tạo về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Hoạt động tiêu thụ hàng giả chủ yếu được thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng qua các đơn vị vận chuyển, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của các cơ quan chức năng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả", đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.