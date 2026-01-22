Tuyên án 11 bị cáo trong vụ liên quan 2 công trình xây dựng tại TP.HCM

TAND TP.HCM tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sửa chữa sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ án xảy ra liên quan đến 2 công trình xây dựng (Công trình 135, Phan Đăng Lưu, phương Cầu Kiệu và Công trình 411, Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận) thuộc địa bàn TP.HCM.

HĐXX đã tuyên phạt Lê khánh Cương (SN 1982, Phó giám đốc Công ty Hưng Quốc); Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1981, lao động tự do); Nguyễn Quốc Sơn (SN 1978, lao động tự do) cùng 3 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Các bị cáo Lý Kông Thái (SN 1985); Nguyễn Danh Công (SN 1987); Huỳnh Văn Tâm (SN 1966) cùng 2 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh trên, nhưng Đỗ Duy Minh Trung (SN 981, công chức Sở xây dựng TP.HCM) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án chiều 21/1.

Đối với tội "Đưa hối lộ" và "Sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức", bị cáo Nguyễn Trung Cang (SN 1976, kiến trúc sư) bị tuyên phạt 5 năm tù cho cả 2 tội danh.

Vừa "Nhận hối lộ" vừa "Sửa chữa và dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức", bị cáo Trần Quốc Thắng (SN 1975, công chức Sở Xây dựng) bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đinh Hoàng Thiệp (SN 1984, công chức Sở Xây dựng) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; bị cáo Đặng Quốc Dũng (SN 1969, bác sĩ) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Các bị cáo đã đặt làm giả tài liệu này với giá 50 triệu đồng để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng TP.HCM. Hai bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để bao che cho các sai phạm tại công trình 135 Phan Đăng Lưu, dù biết công trình có nhiều hạng mục thiếu sót, không đảm bảo an toàn PCCC so với bản vẽ, nhưng vẫn ký biên bản nghiệm thu đạt, tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục nghiệm thu trái luật.

Cụ thể, tại Công trình 135, theo kết quả điều tra, Lê Khánh Cương (Phó giám đốc Công ty Hưng Quốc), Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Quốc Sơn dù biết rõ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC cùng toàn bộ hồ sơ bản vẽ thẩm duyệt của Công trình 135 là giả, nhưng vẫn cố ý sử dụng các tài liệu này để nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục đích của hành vi trên nhằm hợp thức hóa hồ sơ, xin cấp giấy phép xây dựng trái quy định pháp luật, tạo điều kiện cho công trình được thi công.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 20/1.

Quá trình điều tra cũng làm rõ sai phạm của nhóm cán bộ PCCC gồm Lý Kông Thái, Nguyễn Danh Công và Huỳnh Văn Tâm trong công tác kiểm tra, nghiệm thu PCCC đối với Công trình 135. Mặc dù được giao nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy trình, các bị can đã không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của hồ sơ, bỏ qua nhiều hạng mục không đảm bảo yêu cầu về PCCC, tự ý đánh giá cho công trình đạt yêu cầu nghiệm thu khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Các hành vi này đã làm sai lệch kết quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, tạo điều kiện để công trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động trái pháp luật. Nhóm cán bộ trên bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với Đỗ Duy Minh Trung, là cán bộ thanh tra xây dựng được giao phụ trách địa bàn quận Phú Nhuận (cũ). Trung không xử lý các vi phạm về khởi công, giấy phép xây dựng và điều kiện thi công phần ngầm, đồng thời tham gia nhận dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng trái quy định. Hành vi này bị cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

CQĐT xác định Trung đã nhận 100 triệu đồng và 2.000 USD từ Lê Khánh Cương để bao che cho các vi phạm tại Công trình 135.

Tại Công trình số 411 Huỳnh Văn Bánh, bị cáo Đặng Quốc Dũng đã thông qua Nguyễn Trung Cang đã đưa tiền cho cán bộ Sở Xây dựng là Trần Quốc Thắng và Đinh Hoàng Thiệp để các cán bộ này bỏ qua sai phạm và chỉnh sửa bản vẽ thiết kế trái phép nhằm được tạo điều kiện cấp phép xây dựng, đồng thời tham gia sửa chữa, làm giả Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC và hồ sơ thiết kế để hợp thức hóa công năng công trình.

Không chỉ nhận hối lộ, các bị can còn trực tiếp tham gia sửa chữa, can thiệp, đóng dấu thẩm định trái thẩm quyền đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, làm sai lệch nội dung tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Đối với một số cá nhân liên quan, CQĐT xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, do không chứng minh được yếu tố biết, tham gia hoặc hưởng lợi vật chất từ các hành vi vi phạm.

Tại phiên tòa, trong quá trình xét hỏi, một số bị cáo bất nhất trong lời khai, nhưng bằng những lý lẽ và chứng cứ thuyết phục, đại diện VKS và HĐXX đã chứng minh được hành vi phạm tội của từng bị cáo, khiến họ phải thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.