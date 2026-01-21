Tin lời xin việc qua mạng, hai bé gái bị bán vào quán karaoke

Chỉ vì tin lời hứa xin việc qua mạng xã hội, hai bé gái dưới 16 tuổi ở Điện Biên đã rơi vào bẫy mua bán người, bị đưa xuống Bắc Ninh rồi bán sang Ninh Bình để phục vụ quán karaoke.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu thành công hai bé gái dưới 16 tuổi là Vàng Thị T. (15 tuổi) và Thào Thị V. (14 tuổi), cùng trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên, đồng thời bàn giao an toàn cho gia đình các nạn nhân.

Đối tượng Đỗ Lệ Thủy.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng tháng 1, thông qua các nền tảng mạng xã hội Zalo và TikTok, hai cháu T. và V. quen biết với Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, hộ khẩu thường trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ), hiện tạm trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Thủy đưa ra lời hứa sẽ xin việc làm tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tin tưởng, ngày 12/1, hai cháu T và V bắt xe khách từ Điện Biên xuống Khu công nghiệp Yên Phong. Tại đây, Thủy đón và đưa các cháu về nhà trọ ở xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, thay vì được đi làm như lời hứa, Thủy đã thông báo cho Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, trú tại xã EaRok, Đắk Lắk) và Vi Văn Mạnh (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đến gặp hai nạn nhân.

Khi Tuấn và Mạnh nói sẽ đưa hai cháu đi làm phục vụ quán karaoke, cả T. và V. đều phản đối. Lúc này, các đối tượng đe dọa rằng hai cháu đã bị bán, nếu không nghe theo sẽ bị đánh. Quá sợ hãi, hai bé gái buộc phải đi theo các đối tượng.

Ngay trong ngày, Tuấn và Mạnh đưa hai cháu sang tỉnh Ninh Bình và bán cho một đối tượng là quản lý quán karaoke trên địa bàn xã Gia Viễn. Để đưa được hai bé gái đi, Tuấn và Mạnh đã trả cho Thủy số tiền 10 triệu đồng.

Trong thời gian làm việc tại quán karaoke, do không đáp ứng được yêu cầu, hai cháu tiếp tục trở thành “con tin” khi các đối tượng liên hệ với gia đình để đòi tiền chuộc. Nhận được thông tin bất thường, gia đình các nạn nhân đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, đề nghị tổ chức giải cứu.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời giải cứu an toàn hai bé gái.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Lệ Thủy về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Riêng Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố trong một vụ án khác.

Đáng chú ý, trước đó, khoảng cuối tháng 12/2025, Nguyễn Hữu Tuấn quen biết với Đỗ Lệ Thủy qua Facebook. Hai đối tượng thỏa thuận nếu Thủy tìm được nữ nhân viên phục vụ quán karaoke sẽ báo cho Tuấn và được trả tiền công. Từ đây, Thủy đã lừa gạt và bán hai bé gái nói trên.

Qua vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là gia đình có con em ở độ tuổi vị thành niên, cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào việc làm qua mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc từng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, người dân nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0913.026.655 (Điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn) để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định.