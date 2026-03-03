Danh tính tài xế tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào ôtô tải

Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) làm rõ danh tính tài xế lái ôtô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ nhỏ khiến các nạn nhân ngã ra đường, suýt bị xe tải cán qua.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế xe bán tải tạt đầu xe máy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường Đỗ Mười.

Danh tính tài xế điều khiển chiếc xe bán tải được xác định là Trần Anh Phương (SN 1979; thường trú tại: phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 2/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Phương về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài xế trong vụ việc. Ảnh: CAHN.

​Trước đó, vào tối 27/2/2026 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh clip ghi lại cảnh một xe bán tải tạt đầu, chèn ép một xe máy lưu thông cùng chiều trên đường Đỗ Mười, hướng về bến xe Nước Ngầm, khiến xe máy chở 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ, bị ngã ra đường, suýt va chạm với một xe tải lớn đang lưu thông bên cạnh.

Sau khi xảy ra sự việc, chiếc xe bán tải đã tăng ga rời khỏi hiện trường. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe bán tải

​Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.