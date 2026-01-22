Đường dây tiêu thụ thịt lợn dương tính với virus gây bệnh dịch tả

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng hình thành đường dây giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn chết, lợn mắc dịch tả châu Phi để bán ra thị trường chế biến thành thực phẩm dùng cho người do đối tượng Nguyễn Bá Luật cầm đầu.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng 24/12/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Phòng kiểm dịch Động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên; Công an phường Mỹ Hào tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là cơ sở giết mổ lợn do Nguyễn Bá Luật thuê).

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 con lợn còn sống có biểu hiện ốm yếu với tổng khối lượng 338 kg; hơn 4.400 kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông và chưa cấp đông. Kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Bá Luật, tổ công tác phát hiện 248 kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ các hộ dân có lợn chết hoặc mắc bệnh với giá rẻ, sau đó đưa về cơ sở tại nhà Nguyễn Khắc Huệ để giết mổ, phân loại và bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu toàn bộ số sản phẩm trên và mẫu máu 9 con lợn để giám định. Kết quả, 100% mẫu đều dương tính với virus gây bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Toàn bộ số thực phẩm đều dương tính với virus gây bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Sau thời gian đấu tranh và phối hợp cùng VKSND tỉnh Hưng Yên phân loại, đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 20/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Luật (SN 1991), Nguyễn Khắc Quang (SN 1993, đều trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào) về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an Hưng Yên ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973), Đào Thị Sáu (SN 1971, đều trú tại tổ dân phố Lỗ Xá) và Trương Minh Đức (SN 2002), Nguyễn Văn Minh (SN 2002, đều trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.