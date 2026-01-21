Nữ 'đại gia' lừa tiền nhiều người để gỡ gạc chứng khoán trên Facebook

Dù đã thua lỗ do chơi chứng khoán trên Facebook, nữ "đại gia" Đặng Thị Trinh không dừng lại, tiếp tục lừa đảo thêm 3,5 tỷ đồng để chơi tiếp.

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Thị Trinh (SN 1974, trú đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, công an xác định Trinh là chủ nhà hàng V.M. khá nổi tiếng và lâu đời trên đường Nguyễn Viết Xuân. Giữa năm 2025, Trinh chơi chứng khoán trên mạng xã hội Facebook và bị thua lỗ. Do không còn tiền để gỡ gạc, Trinh nảy sinh ý định lừa đảo của những người có mối quan hệ quen biết.

Đối tượng Đặng Thị Trinh.

Bởi vậy, ngày 20-26/6/2025, Trinh đưa ra thông tin gian dối cần tiền để đáo hạn ngân hàng, qua đó đã vay rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân bị lợi dụng lòng tin với số tiền 3,5 tỷ đồng . Với số tiền này, Trinh tiếp tục đầu tư vào chứng khoán qua Facebook và bị thua lỗ hết. Khi Trinh không có khả năng trả nợ, một số cá nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát đi thông báo truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo của đối tượng Đặng Thị Trinh.