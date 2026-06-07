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Xã hội

Tìm lại gần 1 cây vàng cho người dân đánh rơi chỉ sau 4 giờ

  • Chủ nhật, 7/6/2026 18:42 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Phước, TP. Đồng Nai đã nhanh chóng xác minh, thu hồi và bàn giao lại chiếc túi xách cho người phụ nữ đánh rơi.

Chiều 7/6, Công an phường Bình Phước, TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bàn giao đầy đủ tài sản gồm vàng, tiền mặt và giấy tờ tùy thân cho bà V.T.N.M (55 tuổi, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 6/6, trong quá trình di chuyển từ khu vực ngã ba Hùng Vương đến nhà con gái tại phường Bình Phước, bà M. có chất đồ đạc lên xe ôtô.

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Số tài sản bà M. đánh rơi.

Trong lúc sơ suất, một chiếc túi xách từ phía sau xe đã vô tình rơi xuống đường lúc nào không hay. Bên trong túi có chứa 1 điện thoại di động, 9,5 chỉ vàng 24K, 13 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Đến khoảng 7h30 phút cùng ngày, sau khi phát hiện mất tài sản, người thân của bà M. đã nhanh chóng đến trình báo Công an phường Bình Phước với hy vọng tìm lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ khẩn trương vào cuộc xác minh.

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Công an trao trả tài sản lại cho bà M.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất hệ thống camera an ninh và tiến hành rà soát kỹ lưỡng khu vực xảy ra vụ việc, chỉ sau 4 giờ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người nhặt được chiếc túi xách.

Lực lượng công an sau đó đã vận động người này lên trụ sở giao nộp lại toàn bộ tài sản để trao trả cho chính chủ.

Nhận lại vẹn nguyên số tài sản lớn tưởng chừng đã mất, bà M. không giấu nổi sự xúc động. Bà đã gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Phước vì sự tận tụy, giúp đỡ nhân dân trong thời gian ngắn.

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Thiên Lý/VOV-TP.HCM

cây vàng Đồng Nai Bình Phước đánh rơi tìm lại tiền mặt

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