Tìm cách giữ chỗ trước hai đêm, chờ xem Tổng duyệt diễu binh diễu hành

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào tối 28/8, trước hai đêm tổng duyệt binh, nhiều gia đình có trẻ em, bạn trẻ có mặt tại ngã tư Hùng Vương - Trần Phú để giữ chỗ.

Nhiều người dân cho biết trước đó, vì ra đường trễ, không tìm được vị trí đẹp nên quyết định "xuống đường" trước hai đêm.

Gia đình 6 người mang theo nhiều miếng trải nệm từ 21h30, dự tính ngủ lại qua đêm.

Một người dân đi từ Yên Bái, xem ngày tổng duyệt binh là dịp duy nhất để chiêm ngưỡng diễu binh trong năm nay. "Tôi dự đoán 2/9, đám đông sẽ còn chen lấn và căng thẳng hơn nhiều lần nữa", bạn cho biết. Bạn nói thêm bản thân không đặt khách sạn hay thuê phòng trong 3 ngày ở Hà Nội.

Người dân đi một mình từ Phú Yên, nhận định đây là tuyến đường rất đẹp, có thể xem nhiều đoàn diễu binh.

Phần "hành lý" của một người dân đi từ Phú Yên. Cô nhận định đây là tuyến đường rất đẹp, có thể xem nhiều đoàn diễu binh.

Nhiều người dân rời đi, mang theo tâm trạng lo lắng vì sẽ không còn vị trí đẹp khi quay lại.

Sau khi lực lượng chức năng can thiệp, khu vực trở nên vắng vẻ, xe cộ xung quanh lưu thông bình thường.

Các loại vũ khí từ xe tăng T-54/55 hiện đại, pháo phòng không đến UAV cảm tử, Scud B… lần lượt xuất hiện, thể hiện sức mạnh chính quy của lực lượng vũ trang nhân dân.

Tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho đại lễ 2/9 diễn ra tại trung tâm thủ đô với sự tham gia của lực lượng hơn 40.000 người cùng dàn xe, pháo hoành tráng.

Trong không khí hào hùng của đêm Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, “biển người” rực rỡ đầy sắc màu, trật tự nhưng đầy khí thế tập trung trong Quảng trường Ba Đình.

