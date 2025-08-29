Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm cách giữ chỗ trước hai đêm, chờ xem Tổng duyệt diễu binh diễu hành

  • Thứ sáu, 29/8/2025 09:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 28/8, đông đúc người dân có mặt từ sớm để giữ những vị trí đẹp dù hai hôm nữa mới diễn ra sự kiện. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực.

cam trai dieu binh anh 1

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào tối 28/8, trước hai đêm tổng duyệt binh, nhiều gia đình có trẻ em, bạn trẻ có mặt tại ngã tư Hùng Vương - Trần Phú để giữ chỗ.
cam trai dieu binh anh 2

Nhiều người dân cho biết trước đó, vì ra đường trễ, không tìm được vị trí đẹp nên quyết định "xuống đường" trước hai đêm.

cam trai dieu binh anh 3

Gia đình 6 người mang theo nhiều miếng trải nệm từ 21h30, dự tính ngủ lại qua đêm.

cam trai dieu binh anh 4

Một người dân đi từ Yên Bái, xem ngày tổng duyệt binh là dịp duy nhất để chiêm ngưỡng diễu binh trong năm nay. "Tôi dự đoán 2/9, đám đông sẽ còn chen lấn và căng thẳng hơn nhiều lần nữa", bạn cho biết. Bạn nói thêm bản thân không đặt khách sạn hay thuê phòng trong 3 ngày ở Hà Nội.

cam trai dieu binh anh 5

Người dân đi một mình từ Phú Yên, nhận định đây là tuyến đường rất đẹp, có thể xem nhiều đoàn diễu binh.
cam trai dieu binh anh 6

Phần "hành lý" của một người dân đi từ Phú Yên. Cô nhận định đây là tuyến đường rất đẹp, có thể xem nhiều đoàn diễu binh.
cam trai dieu binh anh 7

Nhiều người dân rời đi, mang theo tâm trạng lo lắng vì sẽ không còn vị trí đẹp khi quay lại.
cam trai dieu binh anh 8

Sau khi lực lượng chức năng can thiệp, khu vực trở nên vắng vẻ, xe cộ xung quanh lưu thông bình thường.

Khương Nguyễn

