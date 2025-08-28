Uy lực xe tăng, tên lửa đạn đạo tại sơ duyệt diễu binh

|
Tối 27/8, cùng sự tham gia của hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang, hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng và các loại xe đặc chủng của Bộ Công an đã có màn diễu binh, diễu hành ấn tượng, thể hiện rõ sự chính quy cũng như sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Trong hình là Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn đang tiến vào lễ đài, với nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước, khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.
Khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học là biểu tượng cho sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt, với khả năng ứng phó các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và xử lý sự cố môi trường. Đi đầu là xe trinh sát đa năng ID-1 có nhiệm vụ phát hiện các tác nhân độc hại, tiếp theo là dàn xe tiêu tẩy SKID, T-14D, TMVA-17, KTH-20, TDT-09 do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu, chuyên dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho địa hình và trang bị.
Khối Xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đang tiến vào lễ đài.
Khối phương tiện và xe pháo hiện đại của Binh chủng Pháo binh, gồm các hệ thống pháo tự hành và xe chở đạn, tiến qua lễ đài trong đội hình trang nghiêm.
Trong đội hình diễu binh còn có sự xuất hiện của các xe tăng T-54/T-55 đã được hiện đại hóa toàn diện.
XCB-01 được trang bị pháo nòng trơn cỡ 73 mm với cơ số 40 viên đạn, có khả năng bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ phá mảnh, hiệu quả trong tiêu diệt xe cơ giới, công sự và sinh lực địch ở cự ly khoảng 700 m. Hệ thống còn tích hợp kính ngắm đa kênh thế hệ mới, giúp phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 2.000 m trong mọi điều kiện thời tiết, nâng cao năng lực tác chiến cả ngày lẫn đêm.
Xuất hiện ngay sau đó là xe thiết giáp chở quân XTC-02, trang bị súng máy phòng không cỡ 12,7 mm cùng đại liên 7,62 mm.
Các phương tiện chiến đấu tiên tiến góp phần nâng tầm khả năng tác chiến của quân đội.
Dòng xe bọc thép bánh lốp BTR.
Trong đội hình phương tiện phòng không có sự tham gia của nhiều loại tên lửa đang biên chế. Đáng chú ý là tổ hợp S-125-VT, phiên bản hiện đại hóa do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát triển, với nhiều tính năng vượt trội so với mẫu tiêu chuẩn.
Trong đội hình diễu binh, sự hiện diện của Scud B, dòng tên lửa chiến thuật nổi tiếng thế giới, được nhiều quốc gia sử dụng, trở thành điểm nhấn, thu hút ánh nhìn của hàng vạn người trên khán đài.
Hệ thống tên lửa Trường Sơn - hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển sở hữu nhiều tính năng chiến đấu hiện đại, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến hàng chục km.
Khối xe pháo phòng không 57 mm xuất hiện trong đội hình diễu binh, với tầm bắn hiệu quả khoảng 4.300 m. Đây là loại khí tài có khả năng tiêu diệt máy bay bay thấp, trực thăng và đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ đánh chặn UAV cỡ nhỏ.
Trong trang bị của bộ đội tên lửa bờ biển, nổi bật là Bastion-P - tổ hợp cơ động cao, có khả năng triển khai nhanh, tấn công các tàu mặt nước cỡ lớn; cùng với đó là hệ thống Redut-M, vốn được xem như “sức mạnh răn đe” với tầm bắn vượt trội.
Khối xe mang theo các dòng máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo, loại khí tài đa năng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, tấn công mục tiêu cũng như tham gia hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Drone cảm tử trên xe thường dùng để trinh sát hoặc khối thuốc nổ để tấn công mục tiêu.
Sau buổi sơ luyện, các lực lượng sẽ tiếp tục bước vào buổi tổng hợp luyện cuối cùng. Đây là giai đoạn quan trọng để rà soát toàn bộ đội ngũ, khí tài và sự phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm mọi chi tiết đều đạt chuẩn trước khi chính thức bước vào ngày Quốc khánh 2/9.
