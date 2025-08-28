Uy lực xe tăng, tên lửa đạn đạo tại sơ duyệt diễu binh

Khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học là biểu tượng cho sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt, với khả năng ứng phó các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và xử lý sự cố môi trường. Đi đầu là xe trinh sát đa năng ID-1 có nhiệm vụ phát hiện các tác nhân độc hại, tiếp theo là dàn xe tiêu tẩy SKID, T-14D, TMVA-17, KTH-20, TDT-09 do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu, chuyên dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho địa hình và trang bị.