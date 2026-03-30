Tìm bị hại đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán trong vụ án Mr Pips

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10/2024.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2019 đến năm 2024, Phó Đức Nam cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc dụ dỗ bị hại mở tài khoản trên các sàn giao dịch gồm: GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com; Londonex.com; CHMarkets.com; Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com; TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com; Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com; Activax.com; SeaInvesting.com; Dexinvesting.com, ASXMarkets.com; LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com, Swissmess.com rồi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác nhau để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex, sau đó chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Mr Pips Phó Đức Nam thời điểm bị bắt.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đề nghị: Người bị hại đã đầu tư vào các sàn chứng khoán nêu trên, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng PC02) phối hợp trình báo, làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc đầu tư vào các sàn chứng khoán nêu trên.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Đề nghị các bị hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, điều tra viên Bùi Quang Tùng, điều tra viên Đỗ Trọng Thắng) để phối hợp giải quyết.