Bắt giám đốc công ty để điều tra về hành vi sản xuất đường cát giả

Kết quả điều tra, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của công ty nói trên tại phường Hồng Ngự.
Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam.
Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện công ty đang san chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao đường có in chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ sang bao bì có in nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk và Công ty cổ phần mía đường 333, loại 50 kg/bao thành phẩm để đưa lên xe ô tô tải chuẩn bị xuất bán ra thị trường.
Qua điều tra ban đầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, phát hiện cơ sở này có dấu hiệu sản xuất đường cát giả, đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm mất ổn định thị trường hàng hóa.
Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.