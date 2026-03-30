Bắt giám đốc công ty để điều tra về hành vi sản xuất đường cát giả

  • Thứ hai, 30/3/2026 11:56 (GMT+7)
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cam (SN 1988, ngụ phường Hồng Ngự), Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái, để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm (đường cát).

Kết quả điều tra, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của công ty nói trên tại phường Hồng Ngự.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện công ty đang san chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao đường có in chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ sang bao bì có in nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk và Công ty cổ phần mía đường 333, loại 50 kg/bao thành phẩm để đưa lên xe ô tô tải chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Qua điều tra ban đầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, phát hiện cơ sở này có dấu hiệu sản xuất đường cát giả, đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm mất ổn định thị trường hàng hóa.

Văn Vĩnh/Công an nhân dân

