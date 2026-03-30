Xác minh clip ôtô nghi nẹt pô, phát tia lửa trên đại lộ Đông Tây

Lực lượng CSGT vào cuộc xác minh clip một ôtô nẹt pô, phát tia lửa khi lưu thông trên đại lộ Đông Tây (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) gây xôn xao mạng xã hội.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang xác minh clip ghi lại cảnh một ôtô có dấu hiệu nẹt pô, phát tia lửa khi lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột).

Trước đó, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip dài hơn 30s ghi lại hình ảnh một ôtô màu tối, mang biển kiểm soát 48A-189.96 di chuyển trên tuyến đường này vào ban đêm. Trong clip, phương tiện nhiều lần tăng ga, nẹt bô; phía sau xe xuất hiện tia lửa trong thời gian ngắn.

Hình ảnh bô xe phát tia lửa. Ảnh: Chụp từ clip.

Clip đăng tải từ ngày 17/3, đến nay nhanh chóng thu hút gần 300.000 lượt xem. Nhiều bình luận tỏ ra bức xúc về mức độ nghuy hiểm nếu không may xe cháy.

Trước đó, tối 27/3, một TikToker trong giới Gym, sở hữu khoảng 1 triệu người theo dõi, đăng đoạn clip dài 54 giây ghi cảnh lái môtô nước tốc độ cao, lượn nhiều vòng tại bãi tắm đông người ở Nha Trang. Khu vực này dành cho du khách và người dân tắm biển, không được phép sử dụng mô tô nước.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, gây nhiều ý kiến bức xúc về mức độ nguy hiểm.

Sau đó, Đội CSGT đường thủy số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông 33 tuổi ngụ Đắk Lắk về hành vi Không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định và Người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định, với tổng số tiền 5 triệu đồng.