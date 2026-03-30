Đánh sập đường dây tội phạm ma túy do Hương 'mẩu' cầm đầu

Cuộc đấu tranh với Hương "mẩu" chưa bao giờ dễ dàng nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, trực tiếp là đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, lực lượng CSĐT TP về ma túy Công an Thủ đô đã lần lượt bóc gỡ từng đường dây có sự tham gia của "bà trùm" này.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Kim Hương và đồng bọn vào ngày 2/7/2025 đã tuyên 11 bản án tử hình. Hương (áo vàng) bị tuyên tù chung thân.

Người quen cũ

Chỉ huy Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội nhớ lại, thời điểm năm 2019-2021, thực hiện kế hoạch của CATP về phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, đầu tháng 1/2021, quá trình nắm tình hình địa bàn cho thấy xuất hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, triệt phá đường dây nguy hiểm này, Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh. Kế hoạch triệt phá được Ban Giám đốc CATP chỉ đạo sát sao; trực tiếp Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khi đó là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP trực tiếp chỉ đạo án.

Xác định đây là các đường dây tội phạm liên tỉnh, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá thành công ổ nhóm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia.

Các "cánh quân tinh nhuệ" đã được tung vào các điểm nghi vấn trên dọc miền Trung, đặc biệt là Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh - nơi được xác định là điểm đầu nguồn số "hàng trắng" về Hà Nội.

Trong những ngày cuối tháng 3/2021, các trinh sát Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội đã có mặt tại nhiều nơi trên dọc các cánh rừng dẫn vào Cửa khẩu Cầu Treo để mật phục, sau khi nghe tin các đối tượng đã gom hàng từ bên kia biên giới xong.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Kim Hương cầm đầu.

14h ngày 26/3/2021, một mũi trinh sát làm nhiệm vụ tại khu vực tầng hầm B1, tòa C1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh, các trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội đã bắt quả tang Dương Minh Quang (SN 1984) chỗ ở tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ), nay là phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 ba lô và 1 bao tải dứa bên trong đựng 32 túi tinh thể màu trắng, nghi là ma túy được cất giấu trong cốp ôtô do Quang điều khiển. Kết quả giám định xác định tổng số ma tuý là hơn 31 kg Methamphetamine...

Cùng thời điểm này, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 2 mắt xích khác của đường dây tội phạm là Đinh Văn Thành và Trần Đăng Tiến (SN 1966), khi hai đối tượng đang ở phòng 2002, tòa C1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh.

Kết quả khám xét đã thu giữ 5 viên ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,502 gam; 1 cân điện tử màu trắng có dính ma túy loại Methamphetamine, 4 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan. Tại cơ quan công an, Thành, Quang, Tiến đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Kim Hương - thường được gọi là Hương "mẩu" (SN 1985), từng có tiền án về ma túy, trú tại phòng 3409 chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội là "bà trùm" điều hành đường dây ma túy tổng hợp này.

"Nhan sắc" biến đổi theo thời gian của "bà trùm" Hương "mẩu".

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội), "ông trùm" đường dây ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, lực lượng Công an đã phát hiện mối quan hệ giữa Quý và Hương "mẩu".

Đầu năm 2021, Hương "mẩu" biết Quý qua các mối quan hệ xã hội. Thấy "việc kinh doanh" của Quý khá thuận lợi do "ông trùm" điều hành đường dây ngay từ trong bệnh viện, Hương đã đặt mua của Quý thuốc lắc.

Người đàn bà đóng nhiều "vai" trong đường dây ma túy

Quá trình điều tra hàng loạt vụ án, lực lượng chức năng nhận thấy Hương có mặt trong nhiều phi vụ ma túy lớn. Khi thì tham gia với vai trò mắt xích, lúc đích thân Hương là chủ mưu, điều hành hoạt động giao, nhận hàng của nhóm đàn em.

Một trong những vụ án khiến cơ quan điều tra dày công đấu tranh triệt phá nhất là Nguyễn Thị Kim Hương cùng đồng phạm liên quan đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Từ khoảng tháng 4/2019 đến tháng 3/2021, Hương "mẩu" và đồng phạm đã bán 30 kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến, tổng khối lượng 37,36 kg, thu lợi tổng hơn 9,5 tỷ đồng .

Nguyễn Thị Kim Hương và tang vật vụ án.

Thượng tá Phạm Quỳnh, nguyên Phó trưởng Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội, nhớ lại thủ đoạn của Hương "mẩu" rất tinh vi. Địa điểm cất giấu ma túy của “nữ quái” này đều ở vị trí “đắc địa”, nằm sâu trong khu dân cư. Cùng với đó, Hương chọn địa điểm sinh sống tại căn hộ chung cư cao cấp, có kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống an ninh của tòa nhà. Căn hộ tại tầng 34, cửa căn hộ đều có mã khóa, muốn ra vào khu chung cư phải có thẻ cư dân. Đây là khó khăn cho lực lượng công an khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo dấu tội phạm.

"Quá trình theo dõi di biến động của nhóm Hương "mẩu", các trinh sát Phòng CSĐT TP về ma túy xác định nhóm đối tượng này thường xuyên có mặt tại "kho" trên địa bàn quận Long Biên (cũ). Đây là điểm Hương "mẩu" giao cho “đàn em” thân tín quản lý; gồm 2 tòa nhà 4 tầng kiên cố - chỉ huy Phòng CSĐT TP về ma túy kể lại. Các đối tượng đều cất giấu ma túy vào két sắt để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Sau khi nắm chắc di biến động của nhóm đối tượng này, Phòng CSĐT TP về ma tuý đã báo cáo Ban Giám đốc và nhận được chỉ đạo phá án...

Trước yêu cầu đặt ra phải bắt trọn ổ đối tượng trong đường dây tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như CBCS tham gia phá án, công tác chuẩn bị, sẵn sàng các phương án được CBCS Phòng CSĐT TP về ma túy dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc đã được lên kế hoạch chi tiết, ăn khớp tuyệt đối.

Sau khi tóm gọn nhiều đàn em trong đường dây, ngày 30/3/2021, Công an Hà Nội bắt giữ thành công "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Hương. Tại cơ quan công an thời điểm đó, Hương vẫn ráo hoảnh nói với cán bộ điều tra "đứa nào vu oan giáng họa cho em". Nhưng rồi khi những cái tên lần lượt được nhắc đến, "bà trùm" đã phải cúi đầu, những đàn em thân tín đã phải mở miệng.

Tháng 8/2022, Hương "mẩu" bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngày 25/5/2023, "bà trùm" lĩnh thêm một bản án của TAND TP Hà Nội - tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 2/7/2025, người đàn bà ấy lại tiếp tục một lần nữa đứng trước vành móng ngựa. Bản cáo trạng lần này nêu rõ, Nguyễn Thị Kim Hương đã giao dịch với nhiều người, mua bán trái phép gần 135 kg ma túy...

Chiến công xuất sắc khám phá đường dây tội phạm ma tuý do Hương "mẩu" cầm đầu đã khẳng định sự không khoan nhượng với tội phạm nguy hiểm này của Công an thành phố Hà Nội và thể hiện rõ tính quyết đoán, mưu trí, sáng tạo của lực lượng phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội hôm nay, khi đó là Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP.