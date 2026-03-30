Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Gây rối do mâu thuẫn khi mua bán sầu riêng

  • Thứ hai, 30/3/2026 06:23 (GMT+7)
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố 8 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Ngũ Hiệp.

Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997), Nguyễn Trọng Thường (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Bùi Võ Khôi Nguyên (SN 2007, ngụ tỉnh Đắk Lắk). 5 đối tượng còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên được cho bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo CAND đã thông tin, tối 19/3, anh Nguyễn Tấn Hiền (SN 1975, ngụ xã Ea MDroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại vựa trên địa bàn xã Ngũ Hiệp. Quá trình trao đổi, thương lượng mua bán, đến khoảng 2h30 ngày 20/3, hai bên phát sinh, mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyên, Hiếu, Thường.

Hai người bên nhóm của anh Hiền bị nhóm người bên vựa sầu riêng đánh. Anh Hiền cùng những người đi cùng lên ôtô rời đi.

Nhóm đối tượng trong vựa sầu riêng cho rằng nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền, nên điều khiển xe đuổi theo. Khi đến gần khu vực ngã tư Hưng Long, nhóm người này đuổi kịp và xông vào dùng ghế đập phá kính ôtô, hành hung nhóm người của anh Hiền.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện KSND Khu vực 4 tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/gay-roi-do-mau-thuan-khi-mua-ban-sau-rieng-i801046/

Trọng Tín/Công an nhân dân

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý