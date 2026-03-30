Nhận tiền liên quan loạt dự án, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng hầu tòa

Sáng 30/3, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũ Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo liên quan hầu tòa với nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó, bị cáo Hoàng Văn Thắng bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ". Các bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình - QLXDCT, Bộ NN&PTNN cũ; Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) cũng bị truy tố cùng tội danh với cựu Thứ trưởng.

Giữ vai trò lớn nhất trong vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về 3 tội danh là "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị dẫn giải tới phiên tòa.

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về 2 tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, do có quan hệ từ trước, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng) và các bị can khác ở Cục QLXDCT để các bị can này tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân cũng đồng thời thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban quản lý dự án chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Việc này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án… Hành vi của Nguyễn Văn Dân bị xác định phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án.

Ngoài ra, ông chủ Công ty Hoàng Dân có hành vi đưa hối lộ với số tiền được xác định là hơn 40 tỷ đồng cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và một cá nhân ở Bộ NN&PTNT.

Cáo trạng xác định bị cáo Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng ). Trong đó, nhận hối lộ của Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 hồ Bản Mảng số tiền 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD .

Các bị cáo trong vụ án bị di lý tới phiên xử.

Bị cáo Trần Tố Nghị nhận hối lộ số tiền 13 tỷ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu Số 36 dự án hồ Bản Mảng và gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pach Thượng); Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng); Trần Văn Lăng nhận 13,4 tỷ đồng và Lê Văn Hiến nhận hối lộ 3 tỷ đồng .

Viện kiểm sát đánh giá, quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án và đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp, khắc phục hậu quả vụ án.

Trong thời gian chuẩn bị xét xử các bị cáo trong vụ án, Toà án nhân dân TP Hà Nội ra Thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Cục trưởng Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNN) ra đầu thú và có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Hiện, bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 2137/QĐTN-CSKT-P5 ngày 26-6-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Phiên tòa dự kiến kéo dài liên tục đến ngày 8/4.