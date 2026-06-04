Tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đang thông báo tìm bị hại của Nguyễn Thị Thoại My (SN 1991, HKTT: Số 54 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Rạch Giá).

Nguyễn Thị Thoại My trước đây là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh Kiên Giang (địa chỉ tại số 164-166-168 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Ngày 6/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoại My.

Công an tỉnh An Giang đang tìm bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Thoại My.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, My nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách vay tiền của người này rồi trả cho người khác, đồng thời trả một phần vốn và lãi cho chính họ để tạo lòng tin.

Để vay được tiền, My đã nói dối mục đích vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng và thỏa thuận trong vài ngày, thì My sẽ hoàn trả lại tiền gốc và tiền lãi suất theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, My đã sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân, sau đó bỏ trốn.

Với thủ đoạn như trên, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Hồng Quân tố giác My lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng ; ông Lê Duy Chánh tố giác My lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng ; bà Võ Thị Phương Liên tố giác My lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng ; bà Nguyễn Thái Xuân Huyên tố giác My lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng ; ông Lê Minh Nhựt tố giác My lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 9,6 tỷ đồng . Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Thoại My sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) gặp điều tra viên Đặng Thanh Tùng để phối hợp giải quyết. Đồng thời, cơ quan Công an cũng kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thoại My đến trình diện để được sự khoan hồng của pháp luật.