Triệt phá nhóm Telegram phát tán văn hóa phẩm đồi trụy

Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bắc Ninh triệt xóa nhóm Telegram phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phát hiện, triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính.

Ngày 30/5, lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Tiến Đức (SN 2003, quê quán tỉnh Nghệ An) đến cơ quan điều tra để làm việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, để có tiền chi tiêu cá nhân, Đức đã tạo, lập và quản trị các nhóm Telegram mang tên "LUIS BÁN NHÓM VIP 18" và "Kênh HSSV".

Đối tượng Nguyễn Tiến Đức.

Tiếp đó, Đức sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng bá, lôi kéo người tham gia. Sau đó, yêu cầu người dùng chuyển khoản từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng để được truy cập và xem các nội dung trong nhóm kín.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các nhóm do đối tượng quản trị có hàng trăm thành viên tham gia, làm rõ nhiều trường hợp trả phí để truy cập nội dung đồi trụy. Qua khám xét và trích xuất dữ liệu điện tử, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều dữ liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.