Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tiểu Vy đáp trả

  • Thứ ba, 23/12/2025 18:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiểu Vy cho biết cô đón nhận những ý kiến trái chiều một cách tích cực. Hoa hậu xin lỗi vì không thể làm hài lòng hết tất cả.

Hoa hậu Tiểu Vy mới đây lên tiếng về việc nhận ý kiến trái chiều. Nàng hậu chia sẻ: "Ai nói xấu tôi, tôi biết hết đó nhé. Nhưng tôi không giận bạn đâu, vì bạn còn che giấu sự hiện diện của mình. Tôi tích cực lắm, đôi khi tôi làm bạn ghét, khó chịu. Cho tôi xin lỗi vì tôi không thể làm hài lòng hết tất cả và tôi cũng đâu phải thần thánh, không thể giỏi, hoàn hảo hết 100%, nhưng tôi đang cố gắng tốt hơn từng ngày đó".

Tieu Vy anh 1

Tiểu Vy lên tiếng về việc bị chê bai. Ảnh: FBNV.

Tiểu Vy sinh năm 2000, giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt top 30. Sau khi đăng quang, hoa hậu vẫn nhiều lần gây tranh cãi về lối ứng xử. Cô nhiều lần được cho là nói chuyện kém duyên.

Thời gian qua, Tiểu Vy được chú ý nhờ đảm nhận vai nữ chính trong phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành làm đạo diễn. Diễn xuất của Tiểu Vy được đánh giá tích cực. Tiểu Vy thể hiện tròn trịa, lột tả được các trạng thái cảm xúc của nhân vật.

Bộ tứ báo thủ đạt doanh thu 332 tỷ đồng và là một trong những bộ phim thành công nhất của phòng vé Việt 2025.

Người đẹp còn vướng tin hẹn hò Quốc Anh. Tuy nhiên, Tiểu Vy khẳng định cô và Quốc Anh chỉ là bạn bè. Khi được Lê Dương Bảo Lâm hỏi về mối quan hệ với Quốc Anh trong một livestream, Tiểu Vy trả lời: "Đâu có gì đâu, bình thường. Chúng tôi là anh em bạn bè bình thường".

Khi được hỏi mẫu đàn ông lý tưởng là gì, hoa hậu trả lời: “Thành đạt và có tiếng nói trong gia đình, xã hội. Không bắt buộc phải là đại gia, nhưng phải giỏi, có sự cầu tiến. Bởi khi đó, chắc chắn người ta sẽ thành đạt”.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.

Minh Hạo

Tiểu Vy Trấn Thành Trần Tiểu Vy Hoa hậu Việt Nam

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

Đọc tiếp

Con gai Nha Phuong gay chu y hinh anh

Con gái Nhã Phương gây chú ý

10 giờ trước 09:30 23/12/2025

0

Bé Destiny, con gái của Nhã Phương vàTrường Giang, được khen thần thái tự tin trong lần hiếm hoi tham gia trình diễn thời trang.

Ngoai hinh gay soc cua Luu Hieu Khanh hinh anh

Ngoại hình gây sốc của Lưu Hiểu Khánh

16:36 20/12/2025 16:36 20/12/2025

0

Thời gian qua, Lưu Hiểu Khánh liên tục gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí trượt ngã trong một chương trình. Sau đó, nữ diễn viên dần hồi phục, lấy lại phong độ.

Olivia Rodrigo chia tay ban trai hinh anh

Olivia Rodrigo chia tay bạn trai

12:10 22/12/2025 12:10 22/12/2025

0

Nguồn tin tiết lộ Olivia Rodrigo đang trải qua quãng thời gian khó khăn, đau khổ vì chia tay nam diễn viên Louis Partridge.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý