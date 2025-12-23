Tiểu Vy đáp trả

Tiểu Vy cho biết cô đón nhận những ý kiến trái chiều một cách tích cực. Hoa hậu xin lỗi vì không thể làm hài lòng hết tất cả.

Hoa hậu Tiểu Vy mới đây lên tiếng về việc nhận ý kiến trái chiều. Nàng hậu chia sẻ: "Ai nói xấu tôi, tôi biết hết đó nhé. Nhưng tôi không giận bạn đâu, vì bạn còn che giấu sự hiện diện của mình. Tôi tích cực lắm, đôi khi tôi làm bạn ghét, khó chịu. Cho tôi xin lỗi vì tôi không thể làm hài lòng hết tất cả và tôi cũng đâu phải thần thánh, không thể giỏi, hoàn hảo hết 100%, nhưng tôi đang cố gắng tốt hơn từng ngày đó".

Tiểu Vy lên tiếng về việc bị chê bai. Ảnh: FBNV.

Tiểu Vy sinh năm 2000, giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt top 30. Sau khi đăng quang, hoa hậu vẫn nhiều lần gây tranh cãi về lối ứng xử. Cô nhiều lần được cho là nói chuyện kém duyên.

Thời gian qua, Tiểu Vy được chú ý nhờ đảm nhận vai nữ chính trong phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành làm đạo diễn. Diễn xuất của Tiểu Vy được đánh giá tích cực. Tiểu Vy thể hiện tròn trịa, lột tả được các trạng thái cảm xúc của nhân vật.

Bộ tứ báo thủ đạt doanh thu 332 tỷ đồng và là một trong những bộ phim thành công nhất của phòng vé Việt 2025.

Người đẹp còn vướng tin hẹn hò Quốc Anh. Tuy nhiên, Tiểu Vy khẳng định cô và Quốc Anh chỉ là bạn bè. Khi được Lê Dương Bảo Lâm hỏi về mối quan hệ với Quốc Anh trong một livestream, Tiểu Vy trả lời: "Đâu có gì đâu, bình thường. Chúng tôi là anh em bạn bè bình thường".

Khi được hỏi mẫu đàn ông lý tưởng là gì, hoa hậu trả lời: “Thành đạt và có tiếng nói trong gia đình, xã hội. Không bắt buộc phải là đại gia, nhưng phải giỏi, có sự cầu tiến. Bởi khi đó, chắc chắn người ta sẽ thành đạt”.