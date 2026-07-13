Tiết lộ gây sốc về màn 'xóa thẻ' cho Balogun

Quyết định hủy án treo giò dành cho Folarin Balogun tại World Cup 2026 tiếp tục gây tranh cãi sau khi những thông tin mới về quy trình xử lý kỷ luật của FIFA được tiết lộ.

Vụ việc của Balogun gây chấn động World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo Times, dù Ủy ban Kỷ luật FIFA có tới 18 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, quyết định chưa từng có tiền lệ liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Balogun lại không được thông qua theo hình thức biểu quyết tập thể.

Thay vào đó, toàn bộ phán quyết được đưa ra bởi duy nhất Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Mohammad Al Kamali. Ông là luật sư kiêm cựu nghị sĩ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo quy định hiện hành của FIFA, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật có quyền tự mình ban hành quyết định hoặc ủy quyền cho một thành viên khác xử lý vụ việc mà không bắt buộc phải tham khảo ý kiến của toàn bộ ủy ban.

Điều đáng chú ý là không có bất kỳ thành viên nào khác của Ủy ban Kỷ luật FIFA được cho là đã tham gia vào quá trình xem xét trường hợp của Balogun. FIFA cũng không công bố chi tiết cơ sở pháp lý hay lập luận dẫn đến việc hủy án treo giò đối với tiền đạo này.

Màn "xóa thẻ" của Balogun gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: Reuters.

Cơ quan điều hành bóng đá thế giới chỉ cho biết quyết định được đưa ra sau khi đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ việc cùng những bằng chứng hiện có. Theo quy định, FIFA không có nghĩa vụ phải công khai lý do cụ thể cho các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kỷ luật.

Thông tin từ Times càng khiến cuộc tranh luận trở nên sôi động. Tại nhiều giải đấu hàng đầu thuộc UEFA, các trường hợp xem xét lại thẻ đỏ thường được quyết định bởi một hội đồng gồm nhiều trọng tài và chuyên gia trọng tài giàu kinh nghiệm, thay vì phụ thuộc vào quyền quyết định của một cá nhân như trong trường hợp của FIFA.

Balogun thành tâm điểm tranh cãi trước khi trận tranh vé vào tứ kết giữa tuyển Mỹ và Bỉ diễn ra. Anh vốn bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ đỏ trong trận Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước màn đối đầu, FIFA bất ngờ quyết định tạm hoãn án phạt theo Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA. Quyết định này đồng nghĩa Balogun đủ điều kiện ra sân trước tuyển Bỉ tại vòng 16 đội.

Highlights trận Mỹ 1-4 Bỉ Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.