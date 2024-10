Tiết lộ bất ngờ từ bà Harris

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tiết lộ đã sở hữu một khẩu súng Glock từ khá lâu và từng mang nó đến trường bắn - điều bà từng úp mở trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước.

Bà Harris trong cuộc phỏng vấn với "60 Minutes". Ảnh: CBS News.

Trong cuộc phỏng vấn tại "60 Minutes" - chương trình đặc biệt về bầu cử của CBS News được phát sóng vào tối 7/10, Phó tổng thống Kamala Harris đã tiết lộ thêm chi tiết về khẩu súng của bà sau lần úp mở trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey vào tháng 9.

“Tôi sở hữu một khẩu Glock khá lâu rồi”, bà nói với người dẫn chương trình Bill Whitaker của "60 Minutes".

Khi ông Whitaker hỏi bà Harris từng dùng khẩu súng này chưa, phó tổng thống bật cười: “Nghe này, ông Bill, tôi xuất thân từ lực lượng thực thi pháp luật đấy. Tất nhiên là rồi, tại một trường bắn”.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với bà Winfrey, bà Harris khẳng định: “Nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi, họ sẽ bị bắn”. Song bà không giải thích gì thêm. Văn phòng của bà Harris sau đó cũng từ chối cung cấp thông tin về năm bà bắt đầu sở hữu súng cũng như các chi tiết khác liên quan đến khẩu súng hoặc quyền sở hữu của bà, đồng thời từ chối bình luận về phát ngôn này.

Mục đích

Bà Harris đã nói về súng và quyền sở hữu súng theo cách mới đối với một đảng viên Dân chủ, tập trung vào sự “tự do”, song bà cũng nhấn mạnh sự ủng hộ với các luật cờ đỏ (red-flag laws) và việc kiểm tra lý lịch toàn diện - những chính sách mà bà đã theo đuổi từ lâu, theo New York Times.

Bà Harris cũng đã thay đổi quan điểm về một số vấn đề liên quan đến súng.

Vào năm 2019, bà ủng hộ quy định rằng những người sở hữu vũ khí tấn công phải bán lại súng cho chính phủ. Tại thời điểm đó, bà là một trong 5 ứng viên Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020 ủng hộ việc bắt buộc bán lại súng. Tuy nhiên, vào tháng 7, chiến dịch của phó tổng thống cho biết đây không còn là quan điểm của bà. Bà ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công nhưng không yêu cầu bắt buộc bán lại.

Một cửa hàng vũ khí ở Lewiston, Maine, vào năm 2023. Phó tổng thống Kamala Harris đã tuyên bố rằng bà sở hữu một khẩu súng và ủng hộ Tu chính án thứ hai. Ảnh: New York Times.

Thống đốc Tim Walz của Minnesota, người đồng hành tranh cử cùng bà Harris, cũng là một tay súng sành sỏi. Ông từng kể đã sử dụng súng săn để săn gà lôi.

Trước khi tham gia tranh cử, ông Walz từng nhận được xếp hạng A từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA), nhưng điểm số này đã giảm xuống F sau khi ông bắt đầu ủng hộ các hạn chế súng nghiêm ngặt hơn khi làm thống đốc.

“Tôi biết rõ về súng. Tôi là một cựu binh và một thợ săn. Tôi bắn tốt hơn hầu hết thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội và tôi có cúp để chứng minh điều đó”, ông Walz nói trong bài phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ hồi tháng 8. “Tôi tin vào Tu chính án thứ hai, nhưng tôi cũng tin rằng trách nhiệm tiên quyết của chúng ta là bảo vệ an toàn cho con em mình”.

Một cố vấn chiến dịch của bà Harris nói với CNN rằng việc phó tổng thống tiết lộ những chi tiết về khẩu súng là một “cách tốt để bà thể hiện sự tôn trọng với Tu chính án thứ hai” - một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong chính trị Mỹ.

“Nó bảo vệ quyền sở hữu súng của bà ấy và quyền sở hữu súng của ông Tim Walz. Nhưng bà ấy không lảng tránh những quan điểm mà bản thân đang theo đuổi về vấn đề súng đạn và vũ khí tấn công”, cố vấn này cho biết.

Lập trường

Với việc liên tục bị đảng Cộng hòa tấn công vì lập trường chống lại Tu chính án thứ hai, cả bà Harris và ông Walz đã tìm cách chứng minh quyền sở hữu súng và luật an toàn súng đạn không loại trừ lẫn nhau.

“Tôi đã trực tiếp truy tố các vụ giết người. Tôi đã trực tiếp xem các báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng kiến vũ khí tấn công gây ra điều gì cho cơ thể con người. Vì vậy, tôi tin rằng việc ủng hộ Tu chính án thứ hai và quyền sở hữu súng không mâu thuẫn với yêu cầu thiết lập lệnh cấm vũ khí tấn công”, bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Philadelphia WPVI.

Bà Harris tại một sự kiện kỷ niệm thành lập Văn phòng Phòng chống Bạo lực Súng đạn của Nhà Trắng vào tháng 9. Ảnh: New York Times.

Trong khi đó, một cộng sự lâu năm của bà Harris tại California nói với CNN rằng việc các công tố viên sở hữu súng để tự vệ không phải điều bất thường, xét đến những loại tội phạm và vụ án mà họ thường phải giám sát.

"Nhiều công tố viên trực tiếp chịu trách nhiệm bỏ tù những tội phạm bạo lực rất nghiêm trọng. Và không giống cảnh sát, những người bắt giữ tội phạm, các công tố viên không nhất thiết được cấp súng", cộng sự này nói. "Vì vậy, việc các công tố viên có biện pháp tự vệ tại nhà là điều bình thường".

Khi còn là công tố viên ở California, bà Harris đã giám sát nhiều vụ án liên quan đến tội phạm bạo lực.

Một trong những vụ án khét tiếng là vụ “lột da đầu” từ những năm 1990, khi Frankie Vanloock dùng dao nhà bếp lột da đầu bạn gái mình và bị kết án tù chung thân với cơ hội được tạm tha sau 12 năm.

“Đó là bản án phù hợp cho những gì hắn đã làm”, bà Harris, khi đó đang làm việc tại Văn phòng Biện lý Hạt Alameda, nói về bản án của Vanloock. “Cách thức mà tội ác này được thực hiện rất tàn bạo”.

Bà Harris cũng từng tham gia giám sát nhiều vụ án lạm dụng trẻ em, bạo lực gia đình và tội phạm tình dục khác gây chấn động cộng đồng địa phương trong những năm qua.

Cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ của bà Harris, cũng tự nhận là một người sở hữu súng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 6, CNN cho biết Sở Cảnh sát New York đang chuẩn bị thu hồi giấy phép sở hữu súng của cựu tổng thống sau khi ông bị truy tố về tội hình sự ở New York và giấy phép của ông cũng đã bị tạm đình chỉ. 2/3 khẩu súng lục mà ông Trump được cấp phép sở hữu đã được giao nộp cho Sở Cảnh sát New York vào đầu năm nay.