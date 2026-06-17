Tiết kiệm hơn 11.000 tỷ đồng sau 1 năm sắp xếp bộ máy

Theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí tiết kiệm từ tinh gọn bộ máy, giảm chi lương và chi phí hoạt động của các cơ quan ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng.

Hôm nay (17/6), Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan nguồn cải cách tiền lương từ kinh phí tiết kiệm chi năm 2025, ông Dương Tiến Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính - cho biết theo tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, số kinh phí tiết kiệm được sau sắp xếp ước trên 11.000 tỷ đồng , trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng , còn lại là địa phương.

Ông Dương Tiến Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính.

Cùng với việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngân sách nhà nước phát sinh một số khoản chi để thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc diện sắp xếp. Tuy nhiên, quá trình tinh gọn bộ máy cũng tạo ra nguồn tiết kiệm đáng kể từ quỹ lương do tinh giản biên chế và các chi phí hoạt động liên quan của cơ quan, đơn vị.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội phương án sử dụng nguồn kinh phí này. Quốc hội đã thống nhất cho phép bổ sung số tiền tiết kiệm được vào nguồn cải cách tiền lương. Dự kiến, việc bổ sung nguồn sẽ được thực hiện trong tháng 8 tới.

Đối với phần kinh phí đã giao cho các bộ, ngành và địa phương, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý sử dụng ngân sách vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định.

Về chính sách tiền lương, ông Dũng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026, với mức tăng 8% so với hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đại diện Bộ Tài chính, việc điều chỉnh lương sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế và mặt bằng giá cả. Tuy nhiên, các tác động này đã được tính toán trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách và các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô.

“Nguồn lực thực hiện đã được cân đối, lộ trình đã được xây dựng và tính toán từ trước. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế trong quá trình triển khai để có giải pháp điều hành phù hợp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Dũng cho biết.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025, Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.