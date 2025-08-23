Tiền vệ vừa chia tay 'cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' giờ ra sao

Douglas Luiz trở lại Premier League thi đấu trong màu áo Nottingham Forest sau quãng thời gian chơi bóng không thành công ở Juventus.

Luiz đầu quân Nottingham Forest.

Hôm 22/8, trang chủ Nottingham Forest ra mắt tân binh Luiz từ Juventus theo dạng cho mượn với mức phí 3 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá gần 30 triệu bảng vào mùa hè năm sau.

Ở tuổi 27, Luiz muốn vực dậy sự nghiệp tại Premier League. Trước khi rời giải đấu này để sang Juventus, tiền vệ người Brazil là một trong những gương mặt nổi trội ở vị trí của mình, được nhiều ông lớn săn đón.

Hồi tháng 5, Luiz và bạn gái Alisha Lehmann xác nhận chia tay vì "có quan điểm khác nhau về tương lai". Lehmann từng được mệnh danh là "cầu thủ bóng đá quyến rũ nhất thế giới". Cô bắt đầu hẹn hò với Luiz vào năm 2021, sau đó chia tay và quay lại vào đầu năm 2024.

Luiz và Lehmann trong màu áo các đội Juventus.

Luiz và Lehmann từng thi đấu cho Aston Villa và gây xôn xao dư luận khi cùng gia nhập Juventus vào mùa hè năm ngoái. Nhưng chỉ sau một mùa giải, cặp đôi này cũng rời CLB Serie A để tìm bến đỗ mới.

Trong khi Luiz trở lại Premier League, Lehmann quyết định ở lại Italy và đầu quân cho Como. Mùa trước, Lehmann góp công giúp đội nữ Juventus giành cú đúp vô địch Serie A và Cúp quốc gia, sau khi từng ghi 19 bàn và 10 kiến tạo tại Giải Ngoại hạng nữ Anh (Women’s Super League).

Trái ngược với bạn trai cũ bị chỉ trích vì phong độ kém, Lehmann đang là ngôi sao tại giải nữ ở Italy. Lehmann khẳng định cô không đến Como để làm marketing, thay vào đó là tập trung chơi bóng và tiếp tục cạnh tranh danh hiệu.

