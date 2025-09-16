Tiền vệ 70 triệu bảng từ chối MU

Tiền vệ Elliot Anderson khẳng định hạnh phúc tại Nottingham Forest, bất chấp sự quan tâm từ MU.

Anderson muốn gắn bó với Nottingham Forest. Ảnh: Reuters.

Theo Football Insider, Anderson hiện được định giá không dưới 70 triệu bảng nếu rời Nottingham Forest. Tuy nhiên, nguồn tin từ chương trình Inside Track Podcast tiết lộ, cầu thủ này hài lòng với cuộc sống ở sân City Ground và chưa có ý định ra đi.

Anderson cũng đang nằm trong kế hoạch lâu dài của tân HLV Ange Postecoglou, người không muốn chia tay ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng.

Tiền vệ 22 tuổi trở thành "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển Anh ở loạt trận quốc tế vừa qua. Anderson được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng của Anh trước Andorra, trước khi tiếp tục tỏa sáng trong trận thắng Serbia tại vòng loại World Cup 2026.

Phong độ xuất sắc này giúp Anderson nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, đồng thời lọt vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn tại Premier League như MU.

Anderson gia nhập Nottingham Forest vào năm 2024 với mức phí 35 triệu bảng và nhanh chóng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa. Hợp đồng dài hạn đến năm 2029 giúp đội bóng này hoàn toàn chủ động trước sự quan tâm từ các đội lớn.

Việc Anderson khẳng định tương lai ở Nottingham Forest là tin vui với đội chủ sân City Ground, đồng thời là đòn giáng mạnh vào tham vọng tăng cường hàng tiền vệ của MU.

