Tiến tới Đại hội XIV: Chính sách đúng qua con số 'không biết tô màu'

Đảng, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Chị Trần Thị Kim Nhung, chuyên viên phường Phù Liễn, Hải Phòng hướng dẫn công dân gửi hồ sơ đăng ký kết hôn lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Minh Thu/TTXVN.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tập trung chỉ đạo, điều hành với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả," với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi," tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách mang tính "xoay chuyển tình thế," "chuyển đổi trạng thái."

Vượt khó về đích

Đảng và Nhà nước ta trong năm 2025 đã tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực.

Chính sách ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Điểm nhấn nổi bật trong năm qua là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, phối hợp, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 10 nghị quyết mang tính đột phá trong các lĩnh vực then chốt.

Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng /năm. Đến nay, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản đi vào nền nếp; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.

Tính kịp thời, hiệu quả từ các chủ trương, chính sách của Đảng và sự điều hành Chính phủ trong năm 2025 được thể hiện rõ ràng qua những con số ấn tượng, khách quan, “không biết tô màu.”

Trên thực tế, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực với xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.

Con số có “tiếng nói” với âm lượng lớn, làm tắt ngấm những hoài nghi từ phía các đối tượng vốn “thiếu động lực” thừa nhận thành quả của đất nước, là mức tăng trưởng GDP năm 2025: đạt 8,02%!

Con số này có giá trị như thế nào trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực?

Theo đánh giá trong báo cáo mới được công bố của Trung tâm Dự báo và Phân tích Kinh tế (CEBR, Vương quốc Anh), Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt mức trung bình toàn cầu và thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm đạt 3,2%. Con số do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra là 3,2% và 3,1%.

Còn ở quy mô ASEAN, số liệu ước tính của Chính phủ Singapore ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,8% trong năm 2025, còn mức tăng trưởng GDP của Thái Lan và Indonesia là 2% và 4,9%.

Cần phải nói thêm rằng mức tăng GDP của Việt Nam trong năm qua đặc biệt có ý nghĩa khi nước ta giữ được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức 3,31%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia đều thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định.

Đáng chú ý, trong năm Ất Tỵ quy mô GDP của nước ta đã đạt hơn 514 tỷ USD , vươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới, tăng 5 bậc so với năm trước, trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Còn GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD , gấp hơn 1,4 lần so với năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

(Ảnh minh họa: Thanh Sang/TTXVN.

Ưu tiên đầu tư cho phát triển

Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên cần ưu tiên mạnh mẽ đầu tư vào hoàn thiện hạ tầng để phát triển, tập trung vào xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt) với nguồn vốn lớn; hạ tầng số (5G, IoT, AI, Big Data) phục vụ đô thị thông minh; hạ tầng năng lượng, logistics, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa đất nước, tạo không gian phát triển mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, hạ tầng giao thông giữ vai trò "xương sống," tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đánh giá kết quả của khâu đột phá về kết cấu hạ tầng, trong bài trả lời phỏng vấn của TTXVN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới, làm tăng giá trị gia tăng của đất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo nền tảng vững chắc đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối của khu vực và toàn cầu.

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 3.345 km đường bộ cao tốc và hơn 1.711 km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn bằng 3 đợt tổng khởi công, khánh thành, với 564 công trình hạ tầng quan trọng, quy mô lớn, tổng vốn đầu tư là hơn 5,14 triệu tỷ đồng , trong đó khoảng gần 75% là vốn tư nhân, thể hiện rõ hiệu quả việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong vòng một năm Chính phủ đã trình Quốc hội đã ban hành 10 dự án Luật quy định trực tiếp về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, 19 Nghị định hướng dẫn Luật được ban hành.

Việt Nam vươn lên thứ hai trong ASEAN về đầu tư AI, thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI và thứ 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại có vai trò nền tảng trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số vào năm Bính Ngọ 2026, năm đầu của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030.

Bởi vậy, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm; tập trung nguồn lực đầu tư các nhiệm vụ, dự án có tính chất đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tập trung triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển năng lượng hạt nhân; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế...