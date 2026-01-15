Tiền thưởng Champions League khổng lồ của PSG

UEFA vừa công bố báo cáo tài chính về Champions League mùa 2024/25, qua đó hé lộ mức doanh thu cao ngất ngưỡng mà các đội hàng đầu châu Âu thu về.

PSG dẫn đầu doanh thu Champions League mùa trước. Ảnh: Reuters.

Sau khi đánh bại Inter Milan trong trận chung kết để lên ngôi vô địch, PSG đứng đầu danh sách doanh thu Champions League với tổng số tiền lên tới 144,4 triệu euro. Đây là khoản thu cao nhất giải đấu và bỏ xa nhiều ông lớn khác.

Theo UEFA, con số này bao gồm tiền thưởng thành tích thi đấu, tiền bản quyền truyền hình cũng như phần phân bổ từ "trụ cột giá trị" mới, yếu tố kết hợp giữa sức hút thương mại và thành tích lịch sử của các đội bóng.

Á quân Inter Milan xếp thứ 2 về doanh thu với tổng cộng 136,6 triệu euro. Arsenal đứng thứ 3 với 116,9 triệu euro, chỉ nhỉnh hơn Barcelona đôi chút.

Bayern Munich (105,8 triệu euro), Borussia Dortmund (102,1 triệu euro) và Real Madrid (102 triệu euro) là những cái tên còn lại vượt mốc 100 triệu euro trong mùa giải đầu tiên của Champions League theo thể thức mới.

Real Madrid không còn nằm trong top 3 doanh thu ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, nhờ hành trình vào tới bán kết, Barcelona cũng có nguồn thu đáng kể với 116,5 triệu euro. Hai đại diện còn lại của La Liga là Atletico Madrid và Girona lần lượt nhận 85 triệu euro và 29,9 triệu euro.

Một điểm đáng chú ý khác là Man City chỉ thu về 77 triệu euro, con số khá thấp so với vị thế của họ. Nguyên nhân đến từ việc đội bóng Anh bị loại sớm ở vòng play-off, dù sức mạnh thương mại và bề dày lịch sử giúp họ vẫn được bù đắp phần nào từ "trụ cột giá trị".

Báo cáo tài chính sẽ được UEFA trình bày tại Đại hội thường niên do Chủ tịch Aleksander Ceferin chủ trì, diễn ra ngày 12/2 tại Brussels. Ngoài Champions League, UEFA cũng xác nhận Real Madrid nhận thêm 5 triệu euro nhờ chiến thắng tại Siêu cúp châu Âu trước Atalanta hồi tháng 8/2024.

