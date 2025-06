Tiền Giang có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, kể từ ngày 15/6.

Chiều 12/6, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trao Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, kể từ ngày 15/6.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Đại tá Lâm Phước Nguyên là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm, thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng; dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, Đại tá Lâm Phước Nguyên tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang bắt tay ngay vào công việc, kiện toàn, vận hành bộ máy Công an tỉnh, tiếp tục giữ vững môi trường bình yên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Công an tỉnh Tiền Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.