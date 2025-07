Tiền điện bất ngờ tăng vọt, nên cài đặt ngưỡng cảnh báo sử dụng điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn cách cài đặt ngưỡng cảnh báo sử dụng điện để người dân kiểm soát lượng điện tiêu thụ, nhằm tiết kiệm chi phí.

Hộ, cá nhân sử dụng điện nên cài đặt ngưỡng cảnh báo sử dụng điện để kiểm soát hóa đơn tiền điện. Ảnh: EVNHCMC.

Theo EVN, với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, khách hàng có thể cài ngưỡng cảnh báo điện để chủ động kiểm soát lượng điện sử dụng hàng ngày.

Nếu điện thoại chưa có ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN, người dân có thể vào CH Play (Android) hoặc App Store (iOS), tìm kiếm và cài đặt ứng dụng này của tổng công ty điện lực nơi khách hàng đang sinh sống.

Hiện, 5 công ty của EVN đều đã có ứng dụng chăm sóc khách hàng như CSKH EVNSPC, CSKH EVNHCMC, EVNCPC CSKH, EVNNPC CSKH, EVNHANOI. Nếu ở TP.HCM, khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng CSKH EVNHCMC.

Sau khi cài đặt thành công, khách hàng truy cập vào ứng dụng, chọn vào mục "Tra cứu chỉ số công tơ", rồi chọn "Điện năng tiêu thụ", tiếp tục chọn "Đặt ngưỡng cảnh báo". Tại đây, người dùng chọn ngưỡng sản lượng cảnh báo (kWh) hoặc tỷ lệ sản lượng điện tăng so với tháng trước (%) mong muốn được cảnh báo. Bước cuối cùng là xác nhận để hoàn tất hệ thống.

Khi sản lượng điện tiêu thụ gia đình vượt quá ngưỡng đã cài đặt, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo qua tin nhắn trên Zalo và email người dùng đã đăng ký.

EVN cho biết việc đưa tính năng đặt ngưỡng cảnh báo tiêu thụ điện vào hệ sinh thái chăm sóc khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý việc sử dụng điện của gia đình, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng.

Gần đây, nhiều hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tháng 6 cao đột biến.

Lý giải vấn đề này, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết nền nhiệt trung bình tại Thủ đô vào tháng 6 tăng 2-6 độ C so với tháng 5. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm nắng nóng đầu và giữa tháng 6, nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C, mức nhiệt cảm nhận thực tế thậm chí đạt 52 độ C.

Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định 1279/QĐ-BCT từ ngày 10/5 với mức tăng 4,8% ở tất cả bậc thang cũng là yếu tố khiến chi phí điện của các hộ gia đình trong tháng 6 tăng cao.

Trước tình hình đó, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng cần chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình hàng ngày thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI như ứng dụng, website…

“Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra sản lượng điện, đặt ngưỡng cảnh báo khi vượt mức tiêu thụ bình thường để kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện”, EVNHANOI khuyến cáo.