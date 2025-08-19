Tiền đạo của Dortmund gây ngỡ ngàng

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Serhou Guirassy thể hiện phong độ bùng nổ với 50 lần đóng góp bàn thắng trong 54 trận chính thức gần nhất cho Dortmund.

Guirassy là một trong những tiền đạo hàng đầu hiện nay và lọt tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn.

Rạng sáng 19/8, Guirassy ghi bàn duy nhất giúp Dortmund nhọc nhằn hạ gục Rot-Weiss Essen 1-0 ở vòng đầu Cúp quốc gia Đức. Theo Opta, Guirassy chứng minh mình là một trong những chân sút đáng sợ nhất châu Âu hiện tại với thống kê ấn tượng: 50 lần đóng góp bàn thắng (bao gồm 44 bàn thắng và 6 pha kiến tạo) trong 54 trận đấu chính thức gần nhất.

Hiệu suất ghi bàn của cầu thủ người Guinea giúp anh sánh ngang hàng với các tiền đạo hay nhất châu Âu hiện tại như Kylian Mbappe (31 bàn và 18 kiến tạo sau 54 trận), Mohamed Salah (29 bàn và 18 kiến tạo sau 59 trận).

Cần nhớ rằng ở mùa giải trước, Guirassy dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League với 13 bàn và 5 kiến tạo, vượt qua các tên tuổi lớn như Lewandowski, Mbappe, Salah, và Haaland ở đấu trường châu Âu.

Với 44 bàn thắng trong 54 trận, Guirassy đạt tỷ lệ ghi bàn trung bình 0,81 bàn mỗi trận, một con số đáng kinh ngạc đối với một tiền đạo không quá nổi tiếng trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Thực tế, từ mùa giải 2023/24, Guirassy bùng nổ trong màu áo Stuttgart, ghi 28 bàn trong 28 trận tại Bundesliga, giúp đội bóng này giành vị trí thứ hai và suất dự Champions League. Sau khi chuyển đến Dortmund vào mùa hè 2024 với giá chỉ 18 triệu euro, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

HLV Ancelotti làm mới tuyển Brazil

Rất nhiều gương mặt lạ sẽ có tên ở đội tuyển Brazil trong đợt triệu tập vào tháng 9, khi HLV Carlo Ancelotti chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

