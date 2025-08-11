Tiền đạo cao hơn 2 m của Nam Định gây sốt báo nước ngoài

Tiền đạo người Anh, Kyle Hudlin, khiến truyền thông Anh chú ý sau khi ghi bàn trong trận ra mắt tại Siêu cúp quốc gia hôm 9/8.

Hudlin tỏa sáng ở Siêu cúp quốc gia. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Nổi bật với chiều cao ấn tượng 2,06 m, Hudlin ghi cú đúp nhưng không thể giúp Nam Định tránh thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/25. Màn trình diễn của Hudlin nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông quê nhà. Tờ The Sun giật tít: "Tiền đạo cao nhất thế giới có màn ra mắt đáng kinh ngạc tại Việt Nam".

Trong bài viết, tờ này mô tả lại hành trình phát triển của Hudlin khi từng chơi cho một loạt đội bóng bản địa như Huddersfield, Wimbledon, Burton Albion và Newport County trước khi đến Việt Nam.

Hudlin trong một pha không chiến với cầu thủ CAHN. Ảnh: Thép xanh Nam Định

Được biết, Hudlin từng nhận được sự quan tâm từ các học viện bóng đá như West Brom. Nhưng do cả bố mẹ đều bận rộn với công việc, chân sút này không thể theo được lịch tập luyện. Hudlin chọn cách bắt đầu chơi bóng ở các giải đấu địa phương lúc mới 16 tuổi, rèn giũa bản lĩnh qua những trận bóng đường phố cùng với các chú của mình.

Hudlin có lợi thế là chiều cao 2,06 m, nhưng bản thân anh xem đây là bất lợi lớn. “Các huấn luyện viên thường nghĩ tôi chỉ có một kiểu chơi bóng. Tôi còn được xếp chơi ở vị trí trung vệ chỉ vì tôi cao lớn", Hudlin kể lại.

Dù gặp nhiều khó khăn, Hudlin vẫn giữ niềm đam mê và đã học hỏi từ những cầu thủ kỹ thuật như Ronaldinho, Robinho, Neymar, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Khi được tin tưởng trao vị trí tiền đạo ở tuổi 17, Hudlin đã tìm thấy cảm hứng từ những tiền đạo nổi tiếng như Peter Crouch, Olivier Giroud và Tammy Abraham.

"Tôi muốn các cầu thủ trẻ chứng kiến tôi chơi bóng và muốn học cách tôi thi đấu", Hudlin chia sẻ.

