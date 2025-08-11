Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền đạo cao hơn 2 m của Nam Định gây sốt báo nước ngoài

  • Thứ hai, 11/8/2025 15:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo người Anh, Kyle Hudlin, khiến truyền thông Anh chú ý sau khi ghi bàn trong trận ra mắt tại Siêu cúp quốc gia hôm 9/8.

Hudlin tỏa sáng ở Siêu cúp quốc gia. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Nổi bật với chiều cao ấn tượng 2,06 m, Hudlin ghi cú đúp nhưng không thể giúp Nam Định tránh thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/25. Màn trình diễn của Hudlin nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông quê nhà. Tờ The Sun giật tít: "Tiền đạo cao nhất thế giới có màn ra mắt đáng kinh ngạc tại Việt Nam".

Trong bài viết, tờ này mô tả lại hành trình phát triển của Hudlin khi từng chơi cho một loạt đội bóng bản địa như Huddersfield, Wimbledon, Burton Albion và Newport County trước khi đến Việt Nam.

Kyle Hudlin anh 1

Hudlin trong một pha không chiến với cầu thủ CAHN. Ảnh: Thép xanh Nam Định

Được biết, Hudlin từng nhận được sự quan tâm từ các học viện bóng đá như West Brom. Nhưng do cả bố mẹ đều bận rộn với công việc, chân sút này không thể theo được lịch tập luyện. Hudlin chọn cách bắt đầu chơi bóng ở các giải đấu địa phương lúc mới 16 tuổi, rèn giũa bản lĩnh qua những trận bóng đường phố cùng với các chú của mình.

Hudlin có lợi thế là chiều cao 2,06 m, nhưng bản thân anh xem đây là bất lợi lớn. “Các huấn luyện viên thường nghĩ tôi chỉ có một kiểu chơi bóng. Tôi còn được xếp chơi ở vị trí trung vệ chỉ vì tôi cao lớn", Hudlin kể lại.

Dù gặp nhiều khó khăn, Hudlin vẫn giữ niềm đam mê và đã học hỏi từ những cầu thủ kỹ thuật như Ronaldinho, Robinho, Neymar, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Khi được tin tưởng trao vị trí tiền đạo ở tuổi 17, Hudlin đã tìm thấy cảm hứng từ những tiền đạo nổi tiếng như Peter Crouch, Olivier Giroud và Tammy Abraham.

"Tôi muốn các cầu thủ trẻ chứng kiến tôi chơi bóng và muốn học cách tôi thi đấu", Hudlin chia sẻ.

Dàn người đẹp đổ bộ Họp báo Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 Họp báo Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 trở nên sôi động khi dàn người đẹp xuất hiện, thu hút sự chú ý bên cạnh những chia sẻ chuyên môn từ hai đội bóng Nam Định và CAHN.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Duy Luân

Kyle Hudlin Cristiano Ronaldo Ronaldinho Kyle Hudlin nam định

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Ronaldinho

    Ronaldinho

    Ronaldinho là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil chơi ở vị trí tiền đạo, được đào tạo lúc trẻ tại câu lạc bộ Grêmio. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hiện tại, Ronaldinho đã giải nghệ.

    • Ngày sinh: 21/3/1980
    • Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1,81 m

Đọc tiếp

Fabregas nhan bai hoc dat gia hinh anh

Fabregas nhận bài học đắt giá

3 giờ trước 14:00 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Lần đầu trở lại đối đầu Barca trên cương vị HLV, Cesc Fabregas và Como nhận thất bại 0-5. Nhưng sau nỗi cay đắng, nhà cầm quân trẻ hiểu rằng những bài học lớn nhất đôi khi đến từ khoảnh khắc khó nuốt nhất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý